Аль-Айн Реброва програв важливий трофей в ОАЕ — Ярмоленко не допоміг

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров. Фото: Instagram/alainfcae

Команда Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва "Аль-Айн" зазнала поразки у фіналі Кубка Президента ОАЕ від клубу "Аль-Шардж". Основний час гри завершився у нічию, тож переможця визначила серія пенальті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Футбольний клуб "Аль-Айн", який очолює український тренер Сергій Ребров, програв "Аль-Шарджу" фінальний поєдинок Кубка Президента ОАЕ.

Рахунок основного часу матчу "Аль-Айн" — "Аль-Шардж". Фото: Instagram/alainfcae

Основний час гри завершився з рахунком 1:1, тому доля трофею визначилась у серії післяматчевих пенальті. Загалом команди пробили аж 28 ударів з одинадцятиметрової позначки. Успішнішими у цій "перестрілці" були футболісти "Аль-Шарджа".

Андрій Ярмоленко відіграв весь поєдинок та реалізував два пенальті у вирішальній серії. Втім, це не допомогло "Аль-Айну" завоювати кубок.

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