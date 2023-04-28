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"Аль-Айн" Реброва програв важливий трофей в ОАЕ: Ярмоленко не допоміг

28 квітня 2023 21:33
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Аль-Айн Реброва програв важливий трофей в ОАЕ — Ярмоленко не допоміг
Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Команда Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва "Аль-Айн" зазнала поразки у фіналі Кубка Президента ОАЕ від клубу "Аль-Шардж". Основний час гри завершився у нічию, тож переможця визначила серія пенальті. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Футбольний клуб "Аль-Айн", який очолює український тренер Сергій Ребров, програв "Аль-Шарджу" фінальний поєдинок Кубка Президента ОАЕ. 

Аль Айн
Рахунок основного часу матчу "Аль-Айн" — "Аль-Шардж". Фото: Instagram/alainfcae

Основний час гри завершився з рахунком 1:1, тому доля трофею визначилась у серії післяматчевих пенальті. Загалом команди пробили аж 28 ударів з одинадцятиметрової позначки. Успішнішими у цій "перестрілці" були футболісти "Аль-Шарджа". 

Андрій Ярмоленко відіграв весь поєдинок та реалізував два пенальті у вирішальній серії. Втім, це не допомогло "Аль-Айну" завоювати кубок.

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