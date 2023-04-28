"Аль-Айн" Реброва програв важливий трофей в ОАЕ: Ярмоленко не допоміг
Команда Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва "Аль-Айн" зазнала поразки у фіналі Кубка Президента ОАЕ від клубу "Аль-Шардж". Основний час гри завершився у нічию, тож переможця визначила серія пенальті.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Напружений двобій
Футбольний клуб "Аль-Айн", який очолює український тренер Сергій Ребров, програв "Аль-Шарджу" фінальний поєдинок Кубка Президента ОАЕ.
Основний час гри завершився з рахунком 1:1, тому доля трофею визначилась у серії післяматчевих пенальті. Загалом команди пробили аж 28 ударів з одинадцятиметрової позначки. Успішнішими у цій "перестрілці" були футболісти "Аль-Шарджа".
Андрій Ярмоленко відіграв весь поєдинок та реалізував два пенальті у вирішальній серії. Втім, це не допомогло "Аль-Айну" завоювати кубок.
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