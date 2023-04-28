"Кожна гра як фінал": Йовичевич назвав вимоги до гравців "Шахтаря"
Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич підбив підсумок перемозі над "Колосом" з рахунком 3:1 у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" програли перший тайм, але після перерви забили супернику три голи.
Йовичевич в інтерв'ю офіційному сайту "гірників" перерахував причини, які допомогли його команді набрати три очки.
Наставник "Шахтаря" Ігор Йовичевич радий тому, що боротьба за чемпіонський титул залежить виключно від "гірників". Їм необхідно виграти матчі, що залишилися в сезоні для того, щоб залишитися на першому місці.
Сім фіналів "Шахтаря"
Тренер донецької команди похвалив суперника та заявив, що це хороша команда, яка чудово працює при розіграші стандартних положень.
"Коли ти "гориш" у рахунку, то вже нікуди подітися — треба рухатися далі, взяти ще більше контролю, взяти той момент у руки, голову і серце, щоб змінити результат. Усі матчі, що залишилися, будуть схожі на цей поєдинок з "Колосом". "Минай", "Олександрія", "Дніпро-1" та "Зоря" є непростими суперниками.
Я поважаю "Колос" і завжди шанував. Вони цього року забили мало, але й пропускають мало — після нас та "Дніпра-1" вони третя команда, яка найменше пропускала. Саме тому забити тут три м'ячі — почесно.
Можу похвалити команду за характер та за другий тайм, який показав, що це справді той шлях, який ми хочемо втримати до кінця. Хочеться так проводити не 25-30 хвилин, а цілий матч. Тому вимагаю від моїх хлопців цілий матч грати, як сьогодні у другому таймі", — розповів Ігор Йовичевич.
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