Йовичевич назвав вимоги до гравців Шахтаря

Ігор Йовичевич радіє перемозі "Шахтаря". Фото: УНІАН

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич підбив підсумок перемозі над "Колосом" з рахунком 3:1 у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" програли перший тайм, але після перерви забили супернику три голи.

Йовичевич в інтерв'ю офіційному сайту "гірників" перерахував причини, які допомогли його команді набрати три очки.

Читайте також:

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовичевич радий тому, що боротьба за чемпіонський титул залежить виключно від "гірників". Їм необхідно виграти матчі, що залишилися в сезоні для того, щоб залишитися на першому місці.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: УНІАН

Сім фіналів "Шахтаря"

Тренер донецької команди похвалив суперника та заявив, що це хороша команда, яка чудово працює при розіграші стандартних положень.

"Коли ти "гориш" у рахунку, то вже нікуди подітися — треба рухатися далі, взяти ще більше контролю, взяти той момент у руки, голову і серце, щоб змінити результат. Усі матчі, що залишилися, будуть схожі на цей поєдинок з "Колосом". "Минай", "Олександрія", "Дніпро-1" та "Зоря" є непростими суперниками.

Я поважаю "Колос" і завжди шанував. Вони цього року забили мало, але й пропускають мало — після нас та "Дніпра-1" вони третя команда, яка найменше пропускала. Саме тому забити тут три м'ячі — почесно.

Можу похвалити команду за характер та за другий тайм, який показав, що це справді той шлях, який ми хочемо втримати до кінця. Хочеться так проводити не 25-30 хвилин, а цілий матч. Тому вимагаю від моїх хлопців цілий матч грати, як сьогодні у другому таймі", — розповів Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Харрі Кейном та Віктором Осімхеном.