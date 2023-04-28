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"Шахтер" проиграл "Колосу" тайм, но выиграл матч

28 апреля 2023 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер проиграл Колосу тайм, но выиграл матч
Арбитр демонстрирует желтую карточку. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Колос" принял на своем стадионе в Ковалевке донецкий "Шахтер". Подопечные Игора Йовичевича рассчитывали одержать победу и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. 

Однако поединок оказался очень сложным для "горняков", сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом круге "Шахтер" без проблем разгромил дома "Колос" со счетом 3:0. В донецкой команде понимали, что выездной матч не получится выиграть без усилий. Хозяева поля хорошо подготовились к этому противостоянию. 

Ход поединка 

"Колос" — "Шахтер" — 1:3 (1:0) 

Голы: Ориховский, 14 — Бондаренко, 48 (с пенальти); Траоре, 52; Келси, 80. 

"Колос": Волынец — Кравченко, Гончаренко (Новак, 71), Чоботенко, Черноморец — Богданов, Милько — Ильин, Ориховский (Исаенко, 76), Болбат — Лысенко (Попов, 71).

Тренер: Ярослав Вишняк. 

"Шахтер": Трубин — Гочолеишвили (Конопля, 46), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко — Швед (Тотовицкий, 74), Бондаренко, Джурасек (Зубков, 46), Судаков — Траоре (Келси, 79).

Тренер: Игор Йовичевич. 

Гости активно начали поединок и могли забить гол уже на десятой минуте. Судаков с левого фланга сыграл на Траоре, форвард перевел мяч на Бондаренко в чужой штрафной. Последовала передача на Степаненко, но Волынец парировал удар капитана "горняков". А вскоре после этого забили игроки "Колоса". Чоботенко точной передачей с фланга нашел у чужих ворот Ориховского, который не оставил шансов Трубину, 1:0. 

Игор Йовичевич УНИАН
Игор Йовичевич волнуется на скамейке запасных. Фото: УНИАН

"Шахтер" отчаянно пытался отыграться, Швед и Бондаренко упустили два хороших момента. Но и Трубину пришлось постараться, чтобы не пропустить еще один мяч. 

"Горняки" проиграли первый тайм, но после перерыва обрушили шквал атак на ворота соперника. Они не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала Чоботенко сыграл рукой в своей штрафной, и Бондаренко уверенно реализовал пенальти, 1:1. Через несколько минут лидер "горняков" уже записал на свой счет результативную передачу, а гол оказался на счету Траоре. В конце поединка "Шахтер" снял все вопросы о победителе матча. На 80-й минуте Келси отпраздновал голом свой выход на поле, 1:3. 

"Горняки" остались лидерами турнирной таблицы УПЛ. "Днепр-1" отстает на восемь очков, но имеет два матча в запасе. "Колос" остался шестым — вне зоны еврокубков. 

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