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"Шахтар" програв "Колосу" тайм, але виграв матч

28 квітня 2023 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар програв Колосу тайм, але виграв матч
Арбітр демонструє жовту картку. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 23 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" прийняв на своєму стадіоні в Ковалівці донецький "Шахтар". Підопічні Ігора Йовичевича розраховували здобути перемогу та закріпитися на першому місці у турнірній таблиці.

Проте поєдинок виявився дуже складним для "гірників", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому колі "Шахтар" без проблем розгромив удома "Колос" із рахунком 3:0. У донецькій команді розуміли, що виїзний матч не вдасться виграти без зусиль. Господарі поля добре підготувалися до цього протистояння.

Хід поєдинку

"Колос" — "Шахтар" — 1:3 (1:0)

Голи: Оріхівський, 14 — Бондаренко, 48 (з пенальті); Траоре, 52; Келсі, 80.

"Колос": Волинець — Кравченко, Гончаренко (Новак, 71), Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріхівський (Ісаєнко, 76), Болбат — Лисенко (Попов, 71).

Тренер: Ярослав Вишняк.

"Шахтар": Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко — Швед (Тотовицький, 74), Бондаренко, Джурасек (Зубков, 46), Судаков — Траоре (Келсі, 79).

Тренер: Ігор Йовичевич.

Гості активно розпочали поєдинок та могли забити гол уже на десятій хвилині. Судаков із лівого флангу зіграв на Траоре, форвард перевів м'яч на Бондаренка у чужому штрафному. Пройшла передача на Степаненка, але Волинець парирував удар капітана "гірників". А невдовзі після цього забили гравці "Колосу". Чоботенко точною передачею з флангу знайшов біля чужих воріт Оріховського, який не залишив шансів Трубіну, 1:0.

Ігор Йовічевич УНІАН
Ігор Йовичевич хвилюється на лаві запасних. Фото: УНІАН

"Шахтар" відчайдушно намагався відігратися, Швед і Бондаренко втратили два добрі моменти. Але й Трубіну довелося постаратися, щоби не пропустити ще один м'яч.

"Гірники" програли перший тайм, але після перерви обрушили шквал атак на ворота суперника. Вони не лише відігралися, а й повели у рахунку. Спочатку Чоботенко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Бондаренко впевнено реалізував пенальті, 1:1. За кілька хвилин лідер "гірників" вже записав на свій рахунок результативну передачу, а гол опинився на рахунку Траоре. Наприкінці поєдинку "Шахтар" зняв усі питання про переможця матчу. На 80-й хвилині Келсі відсвяткував голом свій вихід на поле, 1:3.

"Гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці УПЛ. "Дніпро-1" відстає на вісім очок, але має два матчі у запасі. "Колос" залишився шостим — поза зоною єврокубків.

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