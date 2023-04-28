"Каждая игра как финал": Йовичевич назвал требования к игрокам "Шахтера"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог победе над "Колосом" со счетом 3:1 в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" проиграли первый тайм, но после перерыва забили сопернику три гола.
Йовичевич в интервью официальному сайту "горняков" перечислил причины, которые помогли его команде набрать три очка.
Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич рад тому, что борьба за чемпионский титул зависит исключительно от "горняков". Им необходимо выиграть оставшиеся в сезоне матчи для того, чтобы остаться на первом месте.
Семь финалов "Шахтера"
Тренер донецкой команды похвалил соперника и заявил, что это хорошая команда, которая прекрасно работает при розыгрыше стандартных положений.
"Когда ты "горишь" в счете, то уже некуда деваться — надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы изменить результат. Все оставшиеся матчи будут похожи на этот поединок с "Колосом". "Минай", "Александрия", "Днепр-1" и "Заря" являются непростыми соперниками.
Я уважаю "Колос" и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало — после нас и "Днепра-1" они третья команда, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча — почетно.
Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца. Хочется так проводить не 25-30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть, как сегодня во втором тайме", — рассказал Игор Йовичевич.
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