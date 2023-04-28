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"Каждая игра как финал": Йовичевич назвал требования к игрокам "Шахтера"

28 апреля 2023 19:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Йовичевич назвал требования к игрокам Шахтера
Игор Йовичевич радуется победе "Шахтера". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог победе над "Колосом" со счетом 3:1 в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" проиграли первый тайм, но после перерыва забили сопернику три гола. 

Йовичевич в интервью официальному сайту "горняков" перечислил причины, которые помогли его команде набрать три очка.  

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Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич рад тому, что борьба за чемпионский титул зависит исключительно от "горняков". Им необходимо выиграть оставшиеся в сезоне матчи для того, чтобы остаться на первом месте. 

Шахтер Донецк УНИАН
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

Семь финалов "Шахтера"

Тренер донецкой команды похвалил соперника и заявил, что это хорошая команда, которая прекрасно работает при розыгрыше стандартных положений. 

огда ты "горишь" в счете, то уже некуда деваться — надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы изменить результат. Все оставшиеся матчи будут похожи на этот поединок с "Колосом". "Минай", "Александрия", "Днепр-1" и "Заря" являются непростыми соперниками.

Я уважаю "Колос" и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало — после нас и "Днепра-1" они третья команда, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча — почетно.

Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца. Хочется так проводить не 25-30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть, как сегодня во втором тайме", — рассказал Игор Йовичевич. 

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