Йовичевич назвал требования к игрокам Шахтера

Игор Йовичевич радуется победе "Шахтера". Фото: УНИАН

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог победе над "Колосом" со счетом 3:1 в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" проиграли первый тайм, но после перерыва забили сопернику три гола.

Йовичевич в интервью официальному сайту "горняков" перечислил причины, которые помогли его команде набрать три очка.

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Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

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Тренер донецкой команды похвалил соперника и заявил, что это хорошая команда, которая прекрасно работает при розыгрыше стандартных положений.

"Когда ты "горишь" в счете, то уже некуда деваться — надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы изменить результат. Все оставшиеся матчи будут похожи на этот поединок с "Колосом". "Минай", "Александрия", "Днепр-1" и "Заря" являются непростыми соперниками.

Я уважаю "Колос" и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало — после нас и "Днепра-1" они третья команда, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча — почетно.

Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца. Хочется так проводить не 25-30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть, как сегодня во втором тайме", — рассказал Игор Йовичевич.

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