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Ярмоленко може повернутися до Німеччини: ним цікавиться учасник єврокубків

3 травня 2023 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко може повернутися до Німеччини: ним цікавиться учасник єврокубків
Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. У послугах досвідченого бомбардира зацікавлений один із провідних клубів Німеччини.

За трансфер Ярмоленко не доведеться платити, тому він є пріоритетною метою франкфуртського "Айнтрахту", повідомляє Bild.

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Андрій Ярмоленко може повернутися до німецької Бундесліги, де з 2017 по 2018 роки виступав за дортмундську "Боруссію". На цей раз у послугах 33-річного футболіста зацікавлений франкфуртський "Айнтрахт".

Претендент на Ярмоленка

Через кілька місяців "орли" позбавлятимуть свого провідного бомбардира. На рахунку форварда збірної Франції Рандаля Коло Муані 13 голів та десять результативних передач у нинішньому сезоні. Гравцем цікавляться багато грандів, включаючи "Баварію" та "ПСЖ". Він не залишиться в "Айнтрахті".

Франкфуртці розглядають варіант із запрошенням Ярмоленка. Влітку в Андрія закінчується термін дії контракту з "Аль-Айном", тож за українського гравця не доведеться платити. Іншим претендентом на Ярмоленка залишається київське "Динамо".

У сезоні 2022/2023 Андрій Ярмоленко забив за "Аль-Айн" дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі. Його команда продовжує виборювати чемпіонський титул в ОАЕ.

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