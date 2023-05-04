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Маліновський не грав не через травму: дружина про долю Руслана в "Марселі"

4 травня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновский отримав травму – коли українець зіграє за Марсель
Маліновський отримав попередження проти "Лор'яну", але причина відсутності також не в цьому. Фото:Reuters/Stephane Mane Instagram/MalinovskiyFan
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дружина футболіста "Марселя" Руслана Маліновського прокоментувала ігровий час чоловіка в останніх матчах. За словами Роксани він відновився від травми, а не виходив на поле через тренерське рішення грати в іншому стилі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю FanDay.

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"Після "Страсбурга" він мав невелике ушкодження, і досі грає через біль. Але це пов’язано ще й із тим, що тренер хоче знайти рішення, який склад є найбільш оптимальним. У нього була травма, а зараз кілька разів не грав саме через тактику тренера", – каже Роксана.

За словами дружини, найважливіше, що в Руслана є з Ігором Тудором є діалог.

"Тренер пояснює, яке в нього завдання на ту чи іншу гру. І тому він каже: "Готуйся на наступну гру, цю ми зробимо більш атакувальну, а наступну, коли ти будеш грати, більш стриману. Тому Руслан кілька матчів не грає", – стверджує Маліновська.

Прихильник Анрі

Дружина півзахисника збірної України також розповіла, за яку команду у дитинстві мріяв 

"У дитинстві він був фанатом Арсеналу, адже там виступав його улюблений гравець – Тьєррі Анрі, легенда клубу. Але мріяв грати у Шахтарі, у цьому клубі він провів дуже багато часу, подавав м'ячі на матчах команди. Однак на його позиції грали футболісти світового рівня, і пробитися було дуже важко", – розповіла жінка.

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