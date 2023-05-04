В Україні перейменують вулицю на честь відомого футболіста

Роман Шнейдерман на полі. Фото: Google

В українському місті Дніпро збираються перейменувати одну з вулиць на честь відомого футболіста. Йдеться про Романа Шнейдермана.

Він ставав чемпіоном СРСР у складі "Дніпра", повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Дмитро Москаленко.

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Ким був Роман Шнейдерман?

Рекордсмен футбольного клубу "Дніпро" за кількістю проведених за команду матчів грав на позиції півзахисника. Роман Григорович Шнейдерман (1947-2010) провів у ФК "Дніпро" всю кар'єру. Він виступав із 1972 по 1977 роки, був капітаном команди.

Роман Шнейдерман приймає вітання. Фото: Google

Шнейдерман — чемпіон СРСР у Першій лізі (1971 рік). Він має другий показник за кількістю проведених офіційних матчів в історії ФК "Дніпро" у всіх турнірах. Наразі рекордсменом є його вихованець Руслан Ротань.

Після закінчення ігрової кар'єри займався тренерською роботою, був арбітром та футбольним діячем. Його ім'ям хочуть назвати вулицю Гладкова.

Ініціативу щодо перейменування підписали:

Громадська організація "Асоціація ветеранів футбольного клубу "Дніпро";

Спортивний клуб "Динамо-С";

Дніпропетровське вище училище фізичної культури;

Громадська організація "Дитяча Академія футболу "Дніпро";

Громадська організація „Асоціація футболу Дніпропетровської області”;

Громадська організація "Дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області".

"Вулиця Гладкова підпадає під деколонізацію. На ній розташований стадіон "Дніпропрес" — база Дитячої академії футболу "Дніпро" та адміністративна будівля ДВУФК, в яких багато років працював Роман Шнейдерман. Сподіваюся, що ініціативу буде підтримано депутатами міськради й на карті Дніпра з'явиться вулиця імені Романа Шнейдермана", — написав Дмитро Москаленко.

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