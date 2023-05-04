Зінченко може піти з "Арсеналу": де гратиме українець

Зінченко вітає Едегора. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко влітку 2023 може піти в іншу команду. Керівництво "канонірів" готове продати гравця у разі отримання хорошої пропозиції щодо його трансферу.

На українця претендують одразу кілька європейських клубів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Команда Мікеля Артети продовжує боротися за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Серія невдалих результатів призвела до того, що "Арсенал" упустив перше місце у турнірній таблиці головному конкуренту "Манчестер Сіті".

У разі, якщо "каноніри" не зможуть здобути титул, керівництво клубу буде розчароване. Деяких гравців "Арсеналу" можуть продати, щоб отримати гроші на кадрове посилення та провести активну трансферну кампанію.

Кого може продати "Арсенал"?

У списку потенційних продажів лондонців опинилися навіть форвард Фоларін Балоган, хавбек Граніт Джака та захисник Олександр Зінченко. За трансфер українського гравця "Арсенал" хоче отримати не менше 45 млн євро при тому, що влітку 2022 року Зінченка було куплено у "Манчестер Сіті" за 32 млн. Отримані кошти "каноніри" витратять на запрошення кількох топгравців, які допоможуть команді вдало виступити у Лізі чемпіонів та знову поборотися за титул в АПЛ.

Зінченко бореться з Ельюнуссі. Фото: Reuters/John Sibley

Відомо, що у послугах Зінченка зацікавлені одразу кілька відомих клубів. В Італії українця хотіли б купити "Ювентус" та "Інтер", але вони не зможуть дозволити собі витратити на гравця великі гроші. Натомість це може зробити мюнхенська "Баварія", яка влітку оновить склад. Німецький клуб запропонує "Арсеналу" 30 млн і свого футболіста, прізвище якого не називається.

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