Зинченко привез гол, Мудрика освистали: оценки украинцев за матч

Александр Зинченко празднует гол в ворота "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В центральном матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл в Лондоне "Челси" со счетом 3:1. Александр Зинченко и Михаил Мудрик встретились на поле "Эмирэйтс".

Украинцы сыграли друг против друга всего несколько минут, сообщает портал Новини.LIVE.

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Защитник сборной Украины Александр Зинченко принял участием в двух голевых атаках своей команды. Сначала он сделал предголевую передачу, а затем начал атаку с участием Жезуса и Джаки.

Как сыграли украинцы?

Зинченко сделал 55 касаний мяча, отдал 42 точные передачи из 47. Украинец стал вторым игроком "Арсенала" по количеству и качеству продвижений мяча. В его активе три отбора в четырех эпизодах, три выноса, три победы в верховых дуэлях (в трех эпизодах), три выигранных единоборства из пяти и один перехват. Но и единственный гол "Челси" забил после ошибки Александра. Мадуеке выбежал из-за спины Зинченко перед тем, как получить пас от Ковачича и забить мяч.

Михаил Мудрик в матче против "Арсенала". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте поединка, Александр Зинченко покинул поле на 73-й минуте. Украинцы успели поиграть друг против друга всего две минуты. На счету полузащитника "Челси" 12 касаний мяча и только четыре потери, пять точных пасов из шести, один заработанный на себе фол, два точных кросса, две передачи под удар с игры и еще одна передача со штрафного.

Оценки за матч "Арсенал" — "Челси". Скриншот WhoScored

Зинченко получил за свою игру высокую оценку 7,1. Мудрику достался более скромный балл 6,4. Героем матча стал норвежец Мартин Эдегор. Автор дубля получил оценку 8,8.

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