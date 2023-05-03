Зинченко обыгрывает Мудрика: "Арсенал" сильнее "Челси"

Мудрик и Зинченко после дерби обмениваются эмоциями. Фото: Reuters Matthew Childs

В 34 туре Английской Премьер-лиги состоялось противостояние клубов с игроками сборной Украины. Но если Александр Зинченко вышел в основе"Арсенала" , то Михаил Мудрик появился лишь на 71-й минуте в составе "Челси".

В итоге "канониры" победили со счетом 3:1, а Зинченко принял участие в первых двух мячах, передают Новини.LIVE.

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"Арсенал" выглядел увереннее и сыграннее. Сражающаяся за чемпионство полностью переиграла "аристократов", которых продолжает лихорадить даже после смены тренера. Лэмпард пока ничего не может сделать, чтобы наладить игру "Челси".

У хозяев в первом тайме проходила комбинационная игра. Дважды подряд "пушкари" забили после похожих розыгрышей, которые начинал именно Зинченко с левого фланга. На 18 минуте он отдал в центр, затем мяч перевели на Джаку, а тот с левого фланга отпасовал на Эдегора и тот расстрелял ворота мощным ударом в касание.

Зинченко поздравляет Жезуса с голом. Фото: Reuters/Dyline Martinez

На 31-й минуте упражнение повторили. Александр находит партнеров в центре, розыгрыш, Джака-Эдегор и 2:0. А потом свое слово сказал еще и Жезус. Он разобрался с мячом после серии отскоков и пробил в ближний угол.

Мудрик в лучах зеленого лазера

Единственное чем сумел ответить Лэмпард – это замена не оправдавшего надежд Обамеянга. Гаверц выглядел свежее и чаще получал мяч у чужих владений. Отыграть один мяч "пенсионеры" сумели всего на 65-й минуте. Ковачич увидел подключение Мадуэке, сделал заброс, а партнер опрокинул Рамсдейла.

После этого на поле наконец-то появился Михаил Мудрик. Украинец вышел на 71-й минуте, выглядел прилично, отличился своими фирменными рывками и ослеплен зеленым лазером.

Это не первый случай, когда во время матча лазер был направлен на игрока. В 2020 году Футбольная ассоциация (FA) была оштрафована на 30 000 евро (25630 фунтов стерлингов) после того, как лазер был направлен на вратаря Дании Каспера Шмайхеля во время полуфинальной победы Англии на Евро-2020.

Мудрик был впервые замечен залитым зеленым светом, когда он выстраивался в очередь, чтобы выполнить штрафной удар. Английская пресса написала, что украинец создал больше моментов (три), чем любой игрок "Челси" за 19 сыгранных минут.

"Арсенал" - "Челси" - 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

"Арсенал": Рамсдейл - Б. Уайт, Кивер, Габриэл (Голдинг, 85), Зинченко (Тирни, 73) - Эдегор, Жоржинье (Парти, 86), Джака - Сака (Нельсон, 74), Жезус, Троссар.

"Челси": Кепа - Аспиликуэта, Фофана (Чалоба, 86), Силва, Чилвелл - Канте, Энцо (Галлагер, 71), Ковачич - Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг, Стерлинг (Мудрик, 71).

Предупреждение: Ковачич, Галлагер.

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