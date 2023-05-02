Шевченко навчив шестирічну дівчинку знову посміхатися: тренер відвідав відому лікарню

Андрій Шевченко під час інтерв'ю. Фото: УНІАН

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко побував у київській дитячій лікарні "Охматдит". Власник "Золотого м'яча" розповів світові історію маленької дівчинки, дух якої не зламала навіть жорстока травма.

Шевченко не зміг стримати емоцій під час візиту до маленьких пацієнтів, повідомляє ексклюзивний матеріал The Guardian.

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"Для мене це був неймовірний, емоційний момент — провести з нею час", — розповів Андрій Шевченко, описуючи зустріч із маленькою українською дівчинкою на ім'я Марина. Колишній футболіст зробив паузу, згадуючи, як грав у футбол у дворі лікарні з дитиною.

Історія Марини

Марина стала першою дитиною в Україні, яка отримала протез. Вона втратила ногу 2022 року після одного з російських ракетних обстрілів. Упродовж багатьох тижнів дівчинка майже не рухалася. Нарешті, коли вона досить одужала, щоб сидіти, лікарі розпочали повільний процес її реабілітації за допомогою футбольного м'яча. Марина навчилася балансувати на протезі ноги, ударяючи по м'ячу здоровою ногою.

Андрій Шевченко та Марина. Фото: Andrii Yushchak/UNITED24

Для Шевченка Марина уособлює мужній дух України, але він визнає: "Дуже сумно так говорити, бо вона така молода, щоб опинитися в такому стані. Але вона показує всім, що вона дуже сильна навіть після жахливої травми. Їй знадобився деякий час, щоб прийти до тями. Але вона така смілива".

Колишній футболіст, який зіграв 111 матчів за збірну України, нахиляється вперед, його очі сяють від емоцій, коли він описує гру у футбол із Мариною у дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Я побачив, як вона почала посміхатися. До мене підійшов лікар і сказав: "Андрію, вона тут уже чотири місяці, і ми жодного разу не бачили, щоб вона навіть усміхалася." Потім вона розхвилювалася, пограла з м'ячем і відкинула його мені обома. ногами. Вона була дуже натхненна", — розповів Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко в "Охматдиті". Фото: Andrii Yushchak/UNITED24

"Відчуваєте біль людей"

Чотирьом синам Шевченка від дев'яти до вісімнадцяти років, вони знаходяться у своєму будинку в Лондоні. Андрій м'яко киває, відповідаючи на запитання, чи змусив його останній візит до України думати про своїх власних хлопчиків.

"Звичайно. Але я хочу, щоб світ зрозумів збитки, завдані Україні. Картини руйнувань і бомб, що наближаються, можна побачити по телебаченню, але особисте відчуття після того, як заходиш до лікарень, зовсім інше. Ви відчуваєте біль людей. Тому я хочу поділитися зі світом тим, що відчуває український народ.

Я бачив багато дітей у дитячій лікарні, і багато хто з них був у дуже тяжкому стані. Наступного дня я пішов до іншої лікарні, де зустрів солдатів, які насправді були просто хлопчиками 18 чи 19 років, і вони не мали ні ніг, ні рук. Ці молоді солдати захищають лінію фронту, ризикуючи життям", — пояснив Андрій Шевченко.

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