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Шевченко научил шестилетнюю девочку снова улыбаться: тренер посетил известную больницу

2 мая 2023 19:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко научил шестилетнюю девочку снова улыбаться: тренер посетил известную больницу
Андрей Шевченко во время интервью. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в киевской детской больнице "Охматдет". Обладатель "Золотого мяча" рассказал миру историю маленькой девочки, дух которой не сломало даже жестокая травма. 

Шевченко не смог сдержать эмоций во время визита к маленьким пациентам, сообщает в эксклюзивном материале The Guardian

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"Для меня это был невероятный, эмоциональный момент — провести с ней время", — рассказал Андрей Шевченко, описывая встречу с маленькой украинской девочкой по имени Марина. Бывший футболист сделал паузу, вспоминая, как играл в футбол во дворе больницы с маленьким ребенком.

История Марины

Марина стала первым ребенком в Украине, получившим протез. Она потеряла ногу в 2022 году после одного из российских ракетных обстрелов. В течение многих недель девочка почти не двигалась. Наконец, когда она достаточно поправилась, чтобы сидеть, врачи начали медленный процесс ее реабилитации с помощью футбольного мяча. Марина научилась балансировать на протезе ноги, ударяя по мячу здоровой ногой. 

Шевченко и Марина
Андрей Шевченко и Марина. Фото: Andrii Yushchak/UNITED24

Для Шевченко Марина олицетворяет мужественный дух Украины, но он признает: "Очень грустно так говорить, потому что она так молода, чтобы оказаться в таком состоянии. Но она показывает всем, что она очень сильная даже после ужасной травмы. Ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Но она такая смелая".

Бывший футболист, который сыграл 111 матчей за сборную Украины, наклоняется вперед, его глаза сияют от эмоций, когда он описывает игру в футбол с Мариной в детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Я увидел, как она начала улыбаться. Ко мне подошел врач и сказал: "Андрей, она здесь уже четыре месяца, и мы ни разу не видели, чтобы она даже улыбалась". Потом она разволновалась, поиграла с мячом и откинула его мне обеими ногами. Она была очень воодушевлена", — рассказал Андрей Шевченко. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в "Охматдете". Фото: Andrii Yushchak/UNITED24

"Чувствуете боль людей"

Четверым сыновьям Шевченко от девяти до восемнадцати лет, и в обычный в остальном день среды в своем доме в Лондоне он мягко кивает, отвечая на вопрос, заставил ли его последний визит в Украину думать о своих собственных мальчиках.

"Конечно. Но я хочу, чтобы мир понял ущерб, который нанесен Украине. Картины разрушений и приближающихся бомб можно увидеть по телевидению, но личное ощущение после того, как заходишь в больницы, совершенно другое. Вы чувствуете боль людей. Поэтому я хочу поделиться с миром тем, что чувствует украинский народ.

Я видел много детей в детской больнице, и многие из них были в очень тяжелом состоянии. На следующий день я пошел в другую больницу, где встретил солдат, которые на самом деле были просто мальчиками 18 или 19 лет, и у них не было ни ног, ни рук. Эти молодые солдаты защищают линию фронта, рискуя жизнью", — объяснил Андрей Шевченко. 

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