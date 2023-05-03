Зінченко переграє Мудрика: "Арсенал" сильніше за "Челсі"

Мудрик та Зінченко після дербі обмінюються емоціями. Фото: Reuters Matthew Childs

У 34-му турі Англійської Прем’єр-ліги відбулось протистояння клубів з гравцями збірної України. Але якщо Олександр Зінченко вийшов в основі "Арсеналу", то Михайло Мудрик з’явився лише на 71-й хвилині у складі "Челсі".

У підсумку “каноніри” перемогли з рахунком 3:1, а Зінченко взяв участь у перших двох м’ячах, передають Новини.LIVE.

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"Арсенал" виглядав впевненіше та зіграніше. Команда, яка б’ється за чемпіонство повністю переграла "аристократів", яких продовжує лихоманити навіть після зміни тренера. Лемпард поки що нічого не може зробити, щоб налагодити гру "Челсі".

У господарів в першому тайму проходила комбінаційна гра. Двічі поспіль "пушкарі" забили після схожих розіграшів, які починав саме Зінченко з лівого флангу. На 18 хвилині він віддав в центр, потім м’яч перевели на Джаку, а той з лівого флангу відпасував на Едегора, і той розстріляв ворота потужним ударом у дотик.

Зінченко вітає Жезуса з голом. Фото: Reuters/Dyline Martinez

На 31 хвилині вправу повторили. Олександр знаходить партнерів в центрі, розіграш, Джака-Едегор та 2:0. А потім своє слово сказав ще й Жезус. Він розібрався з м’ячем після серії відскоків та пробив у ближній кут.

Мудрик у променях зеленого лазера

Єдине чим зумів відповісти Лемпард – це заміна Обамеянга, який не виправдав надій. Гаверц виглядав більш свіжим та частіше отримував м’яч біля чужих володінь. Відіграти один м’яч "пенсіонери" зуміли лише на 65-й хвилині. Ковачич побачив підключення Мадуеке, зробив закиданняї, а партнер перекинув Рамсдейла.

Після цього на полі нарешті з’явився Михайло Мудрик. Українець вийшов на 71-й хвилині, виглядав пристойно, відзначився своїми фірмовими ривками та був осліплений зеленим лазером.

Це не перший випадок, коли під час матчу лазер був спрямований на гравця. У 2020 році Футбольна асоціація (FA) була оштрафована на 30 000 євро (25 630 фунтів стерлінгів) після того, як лазер був направлений на воротаря Данії Каспера Шмайхеля під час півфінальної перемоги Англії на Євро-2020.

Мудрик був уперше помічений залитим зеленим світлом, коли він вишиковувався в чергу, щоб виконати штрафний удар. Англійська преса написала, що українець створив більше моментів (три), ніж будь-який гравець "Челсі" за 19 зіграних хвилин.

"Арсенал" — "Челсі" — 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 — Мадуеке, 65

"Арсенал": Рамсдейл — Б. Вайт, Ківьор, Габріел (Голдінг, 85), Зінченко (Тірні, 73) — Едегор, Жоржиньйо (Парті, 86), Джака — Сака (Нельсон, 74), Жезус, Троссар.

"Челсі": Кепа — Аспілікуета, Фофана (Чалоба, 86), Сілва, Чілвелл — Канте, Енцо (Галлагер, 71), Ковачич — Мадуеке (Зієш, 79), Обамеянг, Стерлінг (Мудрик, 71).

Попередження: Ковачич, Галлагер.

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