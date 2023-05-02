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Артета відповів, чи стане "Арсенал" чемпіоном Англії

2 травня 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артета відповів, чи стане "Арсенал" чемпіоном Англії
Мікель Артета спостерігає за грою "Арсеналу". Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета розповів про підготовку команди до важливого матчу. У 34 тури англійської Прем'єр-ліги "каноніри" зустрінуться з "Челсі".

Артета досі вірить у можливість завоювання чемпіонського титулу, повідомляє BBC.

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Серія невдалих результатів відкинула лондонський "Арсенал" на друге місце у турнірній таблиці АПЛ. У разі перемоги над "Челсі" в Дербі Лондона "каноніри" повернуть собі перший рядок, але головний конкурент "Манчестер Сіті" має кілька поєдинків у запасі.

Мікель Артета
Мікель Артета незадоволений діями команди. Фото: Reuters/John Sibley

Що сказав Артета перед матчем із "Челсі"?

Наставник "Арсеналу" Мікель Артета не сумує і закликає своїх підопічних налаштуватися на важливий матч. "Челсі" давно не може здобути перемогу, тож "каноніри" не повинні втратити шансу набрати три очки.

"Тепер у питанні чемпіонського титулу не все залежить від "Арсеналу". Але ми повинні виграти матчі, що залишилися. Таким чином вдасться нав'язати конкуренцію "Манчестер Сіті".

"Арсенал" провів хороший сезон, ми вже багато чого досягли. Попереду — п'ять поєдинків. Може статися що завгодно. Ніколи не можна зневірятися. Постараємося зробити висновки з того, що сталося в останні місяці. Ще є шанс виправити ситуацію", — заявив Мікель Артета.

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