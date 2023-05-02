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Артета ответил, станет ли "Арсенал" чемпионом Англии

2 мая 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета ответил, станет ли "Арсенал" чемпионом Англии
Микель Артета наблюдает за игрой "Арсенала". Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о подготовке команды к важному матчу. В 34 тура английской Премьер-лиги "канониры" встретятся с "Челси". 

Артета до сих пор верит в возможность завоевания чемпионского титула, сообщает ВВС

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Серия неудачных результатов отбросила лондонский "Арсенал" на второе место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы над "Челси" в Дерби Лондона "канониры" вернут себе первую строчку, но у главного конкурента "Манчестер Сити" есть несколько поединков в запасе. 

Микель Артета
Микель Артета недоволен действиями команды. Фото: Reuters/John Sibley

Что сказал Артета перед матчем с "Челси"? 

Наставник "Арсенала" Микель Артета не унывает и призывает своих подопечных настроиться на важный матч. "Челси" давно не может одержать победу, так что "канониры" не должны упустить шанс набрать три очка. 

"Теперь в вопросе чемпионского титула не все зависит от "Арсенала". Но мы должны выиграть оставшиеся матчи. Таким образом получится навязать конкуренцию "Манчестер Сити". 

"Арсенал" провел хороший сезон, мы уже многого добились. Впереди пять поединков. Может произойти все что угодно. Никогда нельзя отчаиваться. Постараемся извлечь уроки из того, что произошло в последние месяцы. Еще есть шанс исправить ситуацию", — заявил Микель Артета. 

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