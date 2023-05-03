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Зінченко привіз гол, Мудрика освистали: оцінки українців за матч

3 травня 2023 08:29
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Зінченко привіз гол, Мудрика освистали: оцінки українців за матч
Олександр Зінченко святкує гол у ворота "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв у Лондоні "Челсі" з рахунком 3:1. Олександр Зінченко та Михайло Мудрик зустрілися на полі "Емірейтс".

Українці зіграли один проти одного лише кілька хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Захисник збірної України Олександр Зінченко взяв участь у двох гольових атаках своєї команди. Спочатку він зробив передгольову передачу, а потім розпочав атаку за участю Жезуса та Джакі.

Як зіграли українці?

Зінченко зробив 55 дотиків м'яча, віддав 42 точні передачі з 47. Українець став другим гравцем "Арсеналу" за кількістю та якістю просування м'яча. У його активі три відбори у чотирьох епізодах, три виноси, три перемоги у верхових дуелях (у трьох епізодах), три виграні єдиноборства з п'яти та одне перехоплення. Але і єдиний гол "Челсі" забив після помилки Олександра. Мадуеке вибіг із-за спини Зінченка перед тим, як отримати пас від Ковачича та забити м'яч.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі проти "Арсеналу". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Михайло Мудрик вийшов на заміну на 71 хвилині поєдинку, Олександр Зінченко залишив поле на 73 хвилині. Українці встигли пограти один проти одного лише дві хвилини. На рахунку півзахисника "Челсі" 12 дотиків м'яча і лише чотири втрати, п'ять точних пасів із шести, один зароблений на собі фол, два точні кроси, дві передачі під удар з гри та ще одна передача зі штрафного.

Арсенал - Челсі
Оцінки за матч "Арсенал" — "Челсі". Скріншот WhoScored

Зінченко отримав за свою гру найвищу оцінку 7,1. Мудрику дістався скромніший бал 6,4. Героєм матчу став норвежець Мартін Едегор. Автор дубля отримав оцінку 8,8.

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