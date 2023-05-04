Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский празднует свой 30 день рождения. Супруга футболиста Роксана Малиновская посвятила спортсмену нежное сообщение.
На странице девушки в Instagram появилась подборка фотографий из семейного альбома счастливой пары.
В четверг, четвертого мая, один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский празднует юбилей. Полузащитнику французского "Марселя" исполнилось тридцать лет. Одно из первых поздравлений футболист получил от супруги.
Поздравление супруги футболиста
Роксана Малиновская посвятила Руслану трогательное сообщение в социальной сети. Девушка поделилась фотографиями, которые ей особенно дороги. Футболист позирует в неформальной обстановке, на некоторых снимках он вместе с женой и ребенком.
"Сегодня ты стал еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее. Спасибо за то, что ты самый лучший мужчина и папа в мире. Просто видеть тебя каждый день — для нас самый ценный подарок", — написала Роксана Малиновская.
Руслан и Роксана познакомились в 2012 году, а через четыре года поженились. В ноябре 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Оливия.
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