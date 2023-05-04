Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения arrow

Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения

4 мая 2023 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения
Руслан Малиновский с женой Роксаной. Фото: instagram.com/roksana_m7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский празднует свой 30 день рождения. Супруга футболиста Роксана Малиновская посвятила спортсмену нежное сообщение. 

На странице девушки в Instagram появилась подборка фотографий из семейного альбома счастливой пары. 

Читайте также:

В четверг, четвертого мая, один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский празднует юбилей. Полузащитнику французского "Марселя" исполнилось тридцать лет. Одно из первых поздравлений футболист получил от супруги. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский на отдыхе. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Поздравление супруги футболиста

Роксана Малиновская посвятила Руслану трогательное сообщение в социальной сети. Девушка поделилась фотографиями, которые ей особенно дороги. Футболист позирует в неформальной обстановке, на некоторых снимках он вместе с женой и ребенком. 

"Сегодня ты стал еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее. Спасибо за то, что ты самый лучший мужчина и папа в мире. Просто видеть тебя каждый день — для нас самый ценный подарок", — написала Роксана Малиновская. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский с семьей. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Руслан и Роксана познакомились в 2012 году, а через четыре года поженились. В ноябре 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Оливия. 

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Легкоатлетка Ярослава Магучих показала подтянутую фигуру и рассказала о превосходстве над конкурентками. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы им интересуются. 

Португалец Криштиану Роналду опередил Лео Месси и установил уникальное достижение. 

Футболистка из США пожаловалась на слишком большую грудь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас