Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения

Руслан Малиновский с женой Роксаной. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский празднует свой 30 день рождения. Супруга футболиста Роксана Малиновская посвятила спортсмену нежное сообщение.

На странице девушки в Instagram появилась подборка фотографий из семейного альбома счастливой пары.

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В четверг, четвертого мая, один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский празднует юбилей. Полузащитнику французского "Марселя" исполнилось тридцать лет. Одно из первых поздравлений футболист получил от супруги.

Руслан Малиновский на отдыхе. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Поздравление супруги футболиста

Роксана Малиновская посвятила Руслану трогательное сообщение в социальной сети. Девушка поделилась фотографиями, которые ей особенно дороги. Футболист позирует в неформальной обстановке, на некоторых снимках он вместе с женой и ребенком.

"Сегодня ты стал еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее. Спасибо за то, что ты самый лучший мужчина и папа в мире. Просто видеть тебя каждый день — для нас самый ценный подарок", — написала Роксана Малиновская.

Руслан Малиновский с семьей. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Руслан и Роксана познакомились в 2012 году, а через четыре года поженились. В ноябре 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Оливия.

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