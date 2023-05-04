Магучих показала подтянутую фигуру и рассказала о превосходстве над конкурентками

Ярослава Магучих в зале. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих проводит на тренировках почти все свободное время. Одна из самых результативных спортсменок страны последних лет умудряется даже отдыхать на стадионе в перерывах между занятиями.

Магучих показала на своей странице в Instagram, что помогает ей доминировать в прыжках в высоту.

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Легкоатлетка Ярослава Магучих уже отметила новое достижение в 2023 году. Она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Но украинке мало этого достижения, она готовится к новым турнирам. Магучих мечтает установить рекорд и взять высоту 2,03 метра.

Ярослава усиленно тренируется для достижения этой мечты. Девушка нечасто позволяет себе отдых и много времени проводит в зале и на спортивных площадках. При этом Магучих находит время для шуток и радуется даже таким вещам, как яркий спортивный костюм.

Секрет украинской чемпионки

21-летняя Магучих на серии фотографий продемонстрировала, что находится в прекрасной форме. Девушка с удовольствием позировала фотографу, причем далеко не всегда в позах, которые может воспроизвести не подготовленный к таким нагрузкам человек.

Ярослава Магучих на тренировке. Фото: instagram.com/rosya_dp/

"Яркая одежда на стадионе — это мое секретное оружие против любых понедельников. Заряд энергии и позитивный настрой гарантированы", — подписала снимки Ярослава Магучих.

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