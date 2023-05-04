Магучіх показала підтягнуту фігуру та розповіла про перевагу над конкурентками

Ярослава Магучіх у залі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх проводить на тренуваннях майже весь вільний час. Одна з найрезультативніших спортсменок країни останніх років навіть відпочиває саме на стадіоні в перервах між заняттями.

Магучіх показала на своїй сторінці в Instagram, що допомагає їй домінувати у стрибках у висоту.

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Легкоатлетка Ярослава Магучіх вже відзначила нове досягнення у 2023 році. Вона здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи. Але українці замало цього досягнення, вона готується до нових турнірів. Магучіх мріє встановити рекорд та взяти висоту 2,03 метра.

Ярослава посилено тренується задля досягнення цієї цілі. Дівчина нечасто дозволяє собі відпочинок і багато часу проводить у залі та на спортивних майданчиках. При цьому Магучіх знаходить час для жартів та радіє навіть таким речам, як яскравий спортивний костюм.

Секрет української чемпіонки

21-річна Магучіх на серії фотографій продемонструвала, що знаходиться у чудовій формі. Дівчина із задоволенням позувала фотографу, причому далеко не завжди в позах, які може відтворити людина, яка не підготовлена до таких навантажень.

Ярослава Магучіх на тренуванні. Фото: instagram.com/rosya_dp/

"Яскравий одяг на стадіоні — це моя секретна зброя проти будь-яких понеділків. Заряд енергії та позитивний настрій гарантовані", — підписала знімки Ярослава Магучіх.

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