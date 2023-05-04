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Дружина Маліновського зворушливо привітала чоловіка з днем народження

4 травня 2023 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Маліновського зворушливо привітала чоловіка з днем народження
Руслан Маліновський із дружиною Роксаною. Фото: instagram.com/roksana_m7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський святкує свій 30-й день народження. Дружина футболіста Роксана Маліновська присвятила спортсменові ніжне привітання.

На сторінці дівчини в Instagram з'явилася добірка фотографій із сімейного альбому щасливої пари.

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У четвер, четвертого травня, один із лідерів збірної України Руслан Маліновський святкує ювілей. Півзахиснику французького "Марселя" виповнилося 30 років. Одне з перших поздоровлень футболіст отримав від дружини.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський на відпочинку. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Привітання дружини футболіста

Роксана Маліновська присвятила Руслану зворушливе повідомлення у соціальній мережі. Дівчина поділилася фотографіями, які їй особливо дорогі. Футболіст позує у неформальній обстановці, на деяких знімках він разом із дружиною та дитиною.

"Сьогодні ти став ще кращим, ще мудрішим, добрішим, красивішим, дбайливішим. Дякую за те, що ти найкращий чоловік і тато у світі. Просто бачити тебе щодня — для нас найцінніший подарунок", — написала Роксана Маліновська.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський із сім'єю. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Руслан та Роксана познайомилися у 2012 році, а через чотири роки одружилися. У листопаді 2019 року у них народилася донька, котру назвали Олівія.

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