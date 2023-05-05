Лунин и Трубин могут оказаться в одном итальянском клубе
Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры.
Украинскими футболистами интересуется миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Летом 2023 года "Интер" будет вынужден продать своего основного голкипера Андре Онана. Воспитанник каталонской футбольной академии "Ла Масия" переедет в английскую Премьер-лигу. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
"Нерадзурри" хотят получить за Онана не менее 40 млн евро. Часть этой суммы будет потрачена на нового голкипера, который должен быть молодым и перспективным. В "Интере" уже составили список потенциальных новичков команды. Среди кандидатов оказались два украинских футболиста.
Интерес к украинцам
Андрей Лунин через несколько месяцев уйдет из мадридского "Реала". Голкиперу не удается выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. "Королевский клуб" хочет отдать украинца в аренду, но может рассмотреть и другие варианты.
Анатолий Трубин уже предупредил руководство "Шахтера" о своем желании перейти в один из европейских клубов. "Горняки" постараются выручить за него не менее 10 млн евро. Конкурентом "Интера" станет испанская "Севилья".
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