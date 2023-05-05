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Лунин и Трубин могут оказаться в одном итальянском клубе

5 мая 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин и Трубин могут оказаться в одном итальянском клубе
Андрей Лунин на тренировке. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу два голкипера сборной Украины оказались в списке потенциальных трансферов одного из клубов итальянской Серии А. Анатолий Трубин и Андрей Лунин могут кардинально изменить вектор развития карьеры. 

Украинскими футболистами интересуется миланский "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport

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Летом 2023 года "Интер" будет вынужден продать своего основного голкипера Андре Онана. Воспитанник каталонской футбольной академии "Ла Масия" переедет в английскую Премьер-лигу. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси". 

"Нерадзурри" хотят получить за Онана не менее 40 млн евро. Часть этой суммы будет потрачена на нового голкипера, который должен быть молодым и перспективным. В "Интере" уже составили список потенциальных новичков команды. Среди кандидатов оказались два украинских футболиста. 

Интерес к украинцам 

Андрей Лунин через несколько месяцев уйдет из мадридского "Реала". Голкиперу не удается выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. "Королевский клуб" хочет отдать украинца в аренду, но может рассмотреть и другие варианты. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин ловит мяч. Фото: УНИАН

Анатолий Трубин уже предупредил руководство "Шахтера" о своем желании перейти в один из европейских клубов. "Горняки" постараются выручить за него не менее 10 млн евро. Конкурентом "Интера" станет испанская "Севилья". 

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