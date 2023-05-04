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Украинский спортсмен погиб на фронте: пережил отца на три месяца

4 мая 2023 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен погиб на фронте: пережил отца на три месяца
Виктор Домитращук в рядах ВСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Стало известно о гибели известного украинского спортсмена Виктора Домитращука. Он пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами в Донецкой области. 

До начала полномасштабной войны в Украине Домитращук считался перспективным борцом, сообщает Верховная Рада Украины

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Виктор Домитращук добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце февраля 2022 года. Он отправился защищать страну вместе со своим отцом Дмитрием. 

За девять месяцев полномасштабной войны Виктор побывал в нескольких горячих точках фронта. Но в начале января 2023 года он погиб во время боя в городе Часов Яр Донецкой области. Известно об этом стало только сейчас. Защитнику Украины было всего 25 лет. За три месяца до смерти Виктора на фронте погиб и его отец. 

Спортивное прошлое 

Виктор Домитращук начал заниматься спортом в раннем детстве. Он выбрал панкратион — древний вид боевой борьбы, который был известен еще во время античных Олимпийских игр. 

Тренер Домитращука характеризовал Виктора как очень перспективного, волевого и смелого спортсмена. Брат Виктора Владислав Тодераш стал чемпионом мира по панкратиону.

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