Украинский спортсмен погиб на фронте: пережил отца на три месяца

Виктор Домитращук в рядах ВСУ. Фото: Google

Стало известно о гибели известного украинского спортсмена Виктора Домитращука. Он пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами в Донецкой области.

До начала полномасштабной войны в Украине Домитращук считался перспективным борцом, сообщает Верховная Рада Украины.

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За девять месяцев полномасштабной войны Виктор побывал в нескольких горячих точках фронта. Но в начале января 2023 года он погиб во время боя в городе Часов Яр Донецкой области. Известно об этом стало только сейчас. Защитнику Украины было всего 25 лет. За три месяца до смерти Виктора на фронте погиб и его отец.

Спортивное прошлое

Виктор Домитращук начал заниматься спортом в раннем детстве. Он выбрал панкратион — древний вид боевой борьбы, который был известен еще во время античных Олимпийских игр.

Тренер Домитращука характеризовал Виктора как очень перспективного, волевого и смелого спортсмена. Брат Виктора Владислав Тодераш стал чемпионом мира по панкратиону.

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