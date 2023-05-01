Украинский спортсмен Паращук погиб при обороне Бахмута

Известный украинский спортсмен погиб при обороне Бахмута
В одном из боев на Востоке Украины погиб молодой спортсмен Виталий Паращук. Он был одним из самых многообещающих дзюдоистов страны.
Паращук отправился на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной войны, сообщает в Facebook Министерство молодежи и спорта Украины.
Кем был Виталий Паращук?
Спортсмен начал заниматься дзюдо с девяти лет. Украинец становился бронзовым призером национального чемпионата страны. Паращук завоевал звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру талантливый спортсмен завоевал более 100 медалей.
Виталий Паращук отправился на фронт сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он оборонял страну до последнего дня жизни, которая оборвалась 22 апреля в Бахмуте Донецкой области. Ему было всего 23 года.
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