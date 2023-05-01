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Известный украинский спортсмен погиб при обороне Бахмута

1 мая 2023 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен Паращук погиб при обороне Бахмута
Виталий Паращук в рядах ВСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В одном из боев на Востоке Украины погиб молодой спортсмен Виталий Паращук. Он был одним из самых многообещающих дзюдоистов страны. 

Паращук отправился на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной войны, сообщает в Facebook Министерство молодежи и спорта Украины. 

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Кем был Виталий Паращук? 

Спортсмен начал заниматься дзюдо с девяти лет. Украинец становился бронзовым призером национального чемпионата страны. Паращук завоевал звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру талантливый спортсмен завоевал более 100 медалей.

ВСУ на фронте
Боец ВСУ на фронте. Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Виталий Паращук отправился на фронт сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он оборонял страну до последнего дня жизни, которая оборвалась 22 апреля в Бахмуте Донецкой области. Ему было всего 23 года.

Талантливый украинский спортсмен похоронен в родных Черновцах. У него осталась мама. 

Напомним, полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сделал щедрое пожертвование и помог купить для ВСУ два автомобиля, которые отправятся в Бахмут. 

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Эксперт раскритиковал форварда сборной Украины Артема Довбика и назвал главный недостаток молодого игрока. 

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