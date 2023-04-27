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Волейболист Макайда погиб при обороне Бахмута

27 апреля 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Волейболист Макайда погиб при обороне Бахмута
Станислав Макайда в ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Молодой волейболист Станислав Макайда погиб на Донбассе.

Десантник выполнял специальное задание в Бахмуте, сообщил официальный Telegram-канал Верховной Рады Украины

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Макайда с детства увлекался спортом. Он выбрал волейбол и уделял ему много времени. Спортсмен выступал в составе команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях. Он мечтал связать с волейболом всю оставшуюся жизнь. 

На защите Украины 

С первых дней полномасштабного вторжения противника Станислав Макайда отправился добровольцем на фронт. Он вступил в десантно-штурмовой взвода четвертой роты второго батальона при воинской части А0224. 

Подразделение, в котором служил спортсмен, направили на оборону Бахмута. Во время ожесточенного боя с противником при выполнении боевого задания Станислав Макайда погиб. Ему было всего 23 года. 

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