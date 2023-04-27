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Украинский футзалист Петренко погиб на Донбассе

27 апреля 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский футзалист Петренко погиб на Донбассе
Андрей Петренко на фронте. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В боях с российскими оккупантами на Донбассе погиб известный украинский футзалист Андрей Петренко. У него остались двое сыновей. 

О трагическом происшествии на своей странице в Facebook сообщил футзальный тренер Александр Юзик. 

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Спортивная карьера Петренко

В прошлом у Андрея Петренко долгая карьера в качестве игрока в мини-футбол. Он защищал цвета клубов "Титан-Заря" из Покровского, "Будивел" из Днепра и ФИНЭК (Днепропетровская государственная финансовая академия. — Ред.). Спортсмен был чемпионом Украины и принимал участие в "Финале четырех" Кубка страны. 

В 2015 году Петренко завершил профессиональную карьеру, однако продолжил выходить на площадку в статусе любителя. Андрей помогал освоиться в этом виде спорта сыновьям Макару и Никите.

Доброволец на фронте

С началом полномасштабной военной агрессии россиян Андрей Петренко отправился на фронт добровольцем. Он присоединился к легендарной 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. 

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