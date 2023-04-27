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Український футзаліст Петренко загинув на Донбасі

27 квітня 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український футзаліст Петренко загинув на Донбасі
Андрій Петренко на фронті. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У боях із російськими окупантами на Донбасі загинув відомий український футзаліст Андрій Петренко. У нього залишилося двоє синів.

Про трагічну подію на своїй сторінці у Facebook повідомив футзальний тренер Олександр Юзік.

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Спортивна кар'єра Петренка

У минулого в Андрія Петренка довга кар'єра гравця у мініфутбол. Він захищав кольори клубів "Титан-Зоря" з Покровського, "Будівел" з Дніпра та ФІНЕК (Дніпропетровська державна фінансова академія. — Ред.). Спортсмен був чемпіоном України та брав участь у "Фіналі чотирьох" Кубка країни.

Ще 2015 року Петренко завершив професійну кар'єру, проте продовжив виходити на майданчик у статусі любителя. Андрій допомагав освоїтися у цьому виді спорту синам Макару та Микиті.

Доброволець на фронті

З початком повномасштабної військової агресії росіян Андрій Петренко вирушив на фронт добровольцем. Він приєднався до легендарної 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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