Известный мастер боевых искусств погиб в Луганской области во время выполнения спецзадания

Василий Даскалюк на фронте. Скриншот из YouTube

В боях за освобождение Украины от российских оккупантов пожертвовал собой известный спортсмен. Василий Даскалюк погиб на фронте в Луганской области.

О трагическом случае сообщила на официальной странице в Facebook Верховная Рада Украины.

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Чем известен Василий Даскалюк?

Украинский спортсмен был мастером боевых искусств. Он профессионально занимался джиу-джитсу, боксом и панкратионом. Даскалюк остановился в шаге от получения черного пояса.

В 2019 году Василий стал обладателем серебряной награды на чемпионате области по грипплингу. Через два года получил серебряную награду на чемпионате Хмельницкой области, соревновался на турнире по боксу "Джентльмены в ринге" и других местных и всеукраинских соревнованиях.

В родных Черновцах Даскалюк помогал с обустройством спортивных залов. Привлекал детей и молодежь заниматься спортом.

Василий Даскалюк отправился на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной военной агрессии россиян. Служил в разведывательной бригаде, помогал освобождать Харьковщину. Даскалюк погиб в Луганской области. Во время выполнения специального задания украинского воина расстрелял вражеский танк.

Дома у Василия остались три сына.

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