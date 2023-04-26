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Известный мастер боевых искусств погиб в Луганской области во время выполнения спецзадания

26 апреля 2023 09:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный мастер боевых искусств погиб в Луганской области во время выполнения спецзадания
Василий Даскалюк на фронте. Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В боях за освобождение Украины от российских оккупантов пожертвовал собой известный спортсмен. Василий Даскалюк погиб на фронте в Луганской области. 

О трагическом случае сообщила на официальной странице в Facebook Верховная Рада Украины.

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Чем известен Василий Даскалюк? 

Украинский спортсмен был мастером боевых искусств. Он профессионально занимался джиу-джитсу, боксом и панкратионом. Даскалюк остановился в шаге от получения черного пояса.

В 2019 году Василий стал обладателем серебряной награды на чемпионате области по грипплингу. Через два года получил серебряную награду на чемпионате Хмельницкой области, соревновался на турнире по боксу "Джентльмены в ринге" и других местных и всеукраинских соревнованиях. 

В родных Черновцах Даскалюк помогал с обустройством спортивных залов. Привлекал детей и молодежь заниматься спортом. 

Василий Даскалюк отправился на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной военной агрессии россиян. Служил в разведывательной бригаде, помогал освобождать Харьковщину. Даскалюк погиб в Луганской области. Во время выполнения специального задания украинского воина расстрелял вражеский танк. 

Дома у Василия остались три сына. 

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего. 

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал". 

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом. 

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