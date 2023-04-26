Відомий майстер бойових мистецтв загинув у Луганській області під час виконання спецзавдання

Василь Даскалюк на фронті. Скріншот із YouTube

У боях за визволення України від російських окупантів пожертвував відомий спортсмен. Василь Даскалюк загинув на фронті у Луганській області.

Про трагічний випадок повідомила на офіційній сторінці у Facebook Верховна Рада України.

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Чим відомий Василь Даскалюк?

Український спортсмен був майстром бойових мистецтв. Він професійно займався джіу-джитсу, боксом та панкратіоном. Даскалюк зупинився за крок від отримання чорного пояса.

2019 року Василь став володарем срібної нагороди на чемпіонаті області з гриплінгу. Через два роки отримав срібну нагороду на чемпіонаті Хмельницької області, змагався на турнірі з боксу "Джентльмени у рингу" та інших місцевих та всеукраїнських змаганнях.

У рідних Чернівцях Даскалюк допомагав з облаштуванням спортивних залів. Залучав дітей та молодь займатися спортом.

Василь Даскалюк вирушив на фронт добровольцем у перші дні повномасштабної військової агресії росіян. Служив у розвідувальній бригаді, допомагав звільняти Харківщину. Даскалюк загинув у Луганській області. За виконання спеціального завдання українського воїна розстріляв ворожий танк.

Вдома у Василя залишилося троє синів.

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