Волейболіст Макайда загинув під час оборони Бахмута
Ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Молодий волейболіст Станіслав Макайда загинув на Донеччині.
Десантник виконував спеціальне завдання у Бахмуті, повідомив офіційний Telegram-канал Верховної Ради України.
Макайда змалку захоплювався спортом. Він обрав волейбол і приділяв йому багато часу. Спортсмен виступав у складі команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Він мріяв пов'язати з волейболом все життя.
На захисті України
З перших днів повномасштабного вторгнення ворога Станіслав Макайда вирушив добровольцем на фронт. Він вступив до десантно-штурмового взводу четвертої роти другого батальйону при військовій частині А0224.
Підрозділ, у якому служив спортсмен, направили на оборону Бахмута. Під час запеклого бою із супротивником при виконанні бойового завдання Станіслав Макайда загинув. Йому було лише 23 роки.
Нагадаємо, у "Шахтарі" назвали головну проблему Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".
Боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відомі дата та місце проведення бою.
Українець Олександр Зінченко провалив гру з "Манчестер Сіті" та отримав низьку оцінку за важливий матч.
Форварду "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанду вдалося те, що до нього ще ніхто не робив в англійській Прем'єр-лізі.
Громадянська дружина Кріштіану Роналду знову здивувала своїм виглядом. Джорджіна Родрігес показала фотографії, на яких позує у відвертому вбранні.
Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.