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Волейболіст Макайда загинув під час оборони Бахмута

27 квітня 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Волейболіст Макайда загинув під час оборони Бахмута
Станіслав Макайда у ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Молодий волейболіст Станіслав Макайда загинув на Донеччині.

Десантник виконував спеціальне завдання у Бахмуті, повідомив офіційний Telegram-канал Верховної Ради України.

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Макайда змалку захоплювався спортом. Він обрав волейбол і приділяв йому багато часу. Спортсмен виступав у складі команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Він мріяв пов'язати з волейболом все життя.

На захисті України

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога Станіслав Макайда вирушив добровольцем на фронт. Він вступив до десантно-штурмового взводу четвертої роти другого батальйону при військовій частині А0224.

Підрозділ, у якому служив спортсмен, направили на оборону Бахмута. Під час запеклого бою із супротивником при виконанні бойового завдання Станіслав Макайда загинув. Йому було лише 23 роки.

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