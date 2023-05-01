Український спортсмен Паращук загинув під час оборони Бахмута

Віталій Паращук у лавах ЗСУ. Фото: Facebook

В одному із боїв на Сході України загинув молодий спортсмен Віталій Паращук. Він був одним із найперспективніших дзюдоїстів країни.

Паращук вирушив на фронт добровольцем у перші дні повномасштабної війни, повідомляє у Facebook Міністерство молоді та спорту України.

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Спортсмен почав займатися дзюдо з дев'яти років. Українець ставав бронзовим призером національного чемпіонату країни. Паращук завоював звання кандидата у майстри спорту. За свою спортивну кар'єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.

Боєць ЗСУ на фронті. Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Віталій Паращук вирушив на фронт одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Він обороняв країну до останнього дня життя, яке обірвалося 22 квітня у Бахмуті Донецької області. Йому було лише 23 роки.

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