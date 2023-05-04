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Український спортсмен загинув на фронті: пережив батька на три місяці

4 травня 2023 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен загинув на фронті: пережив батька на три місяці
Віктор Домітращук у лавах ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Стало відомо про загибель відомого українського спортсмена Віктора Домітращука. Він пожертвував собою у бою з російськими окупантами на Донеччині.

До початку повномасштабної війни в Україні Домітращук вважався перспективним борцем, повідомляє Верховна Рада України.

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Віктор Домітращук добровільно приєднався до Збройних Сил України (ЗСУ) наприкінці лютого 2022 року. Він подався захищати країну разом зі своїм батьком Дмитром.

За дев'ять місяців повномасштабної війни Віктор побував у кількох гарячих точках фронту. Але на початку січня 2023 року він загинув під час бою у місті Часів Яр Донецької області. Відомо про це стало лише зараз. Захиснику України було лише 25 років. За три місяці до смерті Віктора на фронті загинув та його батько.

Спортивне минуле

Віктор Домитращук почав займатися спортом у ранньому дитинстві. Він вибрав панкратіон — стародавній вид бойової боротьби, який був відомий ще під час античних Олімпійських ігор.

Тренер Домитращука характеризував Віктора як дуже перспективного, вольового та сміливого спортсмена. Брат Віктора Владислав Тодераш став чемпіоном світу з панкратіону.

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