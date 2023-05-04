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Усик получит заоблачный гонорар за бой с Фьюри в Саудовской Аравии

4 мая 2023 21:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Усик получит заоблачный гонорар за бой с Фьюри в Саудовской Аравии
Украинский супертяж Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинский боксер Александр Усик заработает немалые средства, если поединок с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии таки состоится. На данный момент известно об ожидаемых суммах гонораров всех супертяжей, которые могут принять участие в гала-вечере бокса.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Стало известно, сколько заработают боксеры, которые примут участие в вечере бокса в Саудовской Аравии. Такое шоу может состояться уже в этом году.

Фьюры
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Instagram/tysonfury

Так, на ринг в Эр-Рияде выйдут: чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO), обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО), а также экс-чемпионы Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO).

Ожидаемые гонорары:

Тайсон Фьюри — £90 млн (103 млн евро)

Александр Усик — £50 млн (57 млн евро)

Энтони Джошуа — £30 млн (34 млн евро)

Деонтей Вайлдер — £30 млн (34 млн евро)

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках вечера бокса в декабре 2023 года должны встретиться Александр Усик с Тайсоном Фьюри, а также Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

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