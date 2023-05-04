Хейні висунув претензії Ломаченку
Американьский боксер Девін Хейні продовжує різко висловлюватись про свого найближчого суперника Василя Ломаченка. Абсолютний чемпіон у легкій вазі поскаржився на те, що українець нібито не бере достатньої участі у піарі майбутнього бою.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Претензії Хейні на адресу Ломаченка
Девін Хейні вважає, що Василь Ломаченко приділяє мало уваги розкрутці їхнього бою. Американець незадоволений тим, як українець продає поєдинок.
"Ломаченко взагалі не хоче займатися розкруткою та продажем бою. Хоча я знав, що він буде тихим у цьому плані. Гаразд, нехай залишається тихим", — сказав Хейні.
Водночас спортсмен переконаний, що у легкій вазі все "крутиться" навколо нього.
"Він все одно перебуває на шляху з боксу. А у легкій вазі все зараз проходить через мене", — заявив боксер.
Бій між Девіном Хейні та Василем Ломаченком за чотири пояси у легкій вазі відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.
Легкоатлетка Ярослава Магучіх показала підтягнуту фігуру та розповіла про перевагу над конкурентками.
Дружина Руслана Маліновського зворушливо привітала чоловіка з днем народження.
Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.
Португалець Кріштіану Роналду випередив Лео Мессі та встановив унікальне досягнення.
Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди.