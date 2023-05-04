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Хейні висунув претензії Ломаченку

4 травня 2023 19:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Хейні висунув претензії Ломаченку
Американський чемпіон Девін Хейні на тренуванні. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Американьский боксер Девін Хейні продовжує різко висловлюватись про свого найближчого суперника Василя Ломаченка. Абсолютний чемпіон у легкій вазі поскаржився на те, що українець нібито не бере достатньої участі у піарі майбутнього бою. 

Про це повідомляє Boxing Scene.

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Девін Хейні вважає, що Василь Ломаченко приділяє мало уваги розкрутці їхнього бою. Американець незадоволений тим, як українець продає поєдинок. 

Хейни
Девін Хейні з чотирма поясами у легкій вазі. Фото: Instagram/realdevinhaney

"Ломаченко взагалі не хоче займатися розкруткою та продажем бою. Хоча я знав, що він буде тихим у цьому плані. Гаразд, нехай залишається тихим", — сказав Хейні. 

Водночас спортсмен переконаний, що у легкій вазі все "крутиться" навколо нього. 

"Він все одно перебуває на шляху з боксу. А у легкій вазі все зараз проходить через мене", — заявив боксер. 

Бій між Девіном Хейні та Василем Ломаченком за чотири пояси у легкій вазі відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. 

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