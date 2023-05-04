Усик емоційно звернувся до світової спільноти через обстріл України

Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: УНІАН

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відреагував на трагедію, що сталася у Херсоні. Російські інтервенти обстріляли знову українське місто.

Усик підтримав ініціативу Президента Зеленського на своїй сторінці в Instagram.

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У вівторок, третього травня, росіяни завдали по Херсону чергового масованого обстрілу. Ракети прилетіли до району місцевого гіпермаркету, а також потрапили на територію залізничного вокзалу.

Жертви російської агресії

Загалом Херсон був 16 разів атакований росіянами за минулу добу. Кількість жертв досягла 23 загиблих. Ще 46 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Олександр Усик не зміг проігнорувати події, що сталися у Херсоні. Український спортсмен останніми тижнями провів на фронті, де займається волонтерською організацією та забезпечує бійців усім необхідним.

Репост Усика. Скріншот instagram.com/usykaa/

Усик на своїй сторінці у соціальній мережі процитував слова Володимира Зеленського. "Світ має це побачити", — написав Президент України. Спортсмен переклав послання глави держави англійською мовою.

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