Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик емоційно звернувся до світової спільноти через обстріл України arrow

Усик емоційно звернувся до світової спільноти через обстріл України

4 травня 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик емоційно звернувся до світової спільноти через обстріл України
Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відреагував на трагедію, що сталася у Херсоні. Російські інтервенти обстріляли знову українське місто.

Усик підтримав ініціативу Президента Зеленського на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

У вівторок, третього травня, росіяни завдали по Херсону чергового масованого обстрілу. Ракети прилетіли до району місцевого гіпермаркету, а також потрапили на територію залізничного вокзалу.

Жертви російської агресії

Загалом Херсон був 16 разів атакований росіянами за минулу добу. Кількість жертв досягла 23 загиблих. Ще 46 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Олександр Усик не зміг проігнорувати події, що сталися у Херсоні. Український спортсмен останніми тижнями провів на фронті, де займається волонтерською організацією та забезпечує бійців усім необхідним.

Instagram Олександра Усика
Репост Усика. Скріншот instagram.com/usykaa/

Усик на своїй сторінці у соціальній мережі процитував слова Володимира Зеленського. "Світ має це побачити", — написав Президент України. Спортсмен переклав послання глави держави англійською мовою.

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх показала підтягнуту фігуру та розповіла про перевагу над конкурентками.

Дружина Руслана Маліновського зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.

Португалець Кріштіану Роналду випередив Лео Мессі та встановив унікальне досягнення.

Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB