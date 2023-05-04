Усик эмоционально обратился к мировому сообществу из-за обстрелов Украины

Александр Усик с женой Екатериной. Фото: УНИАН

Чемпион мира по боксу Александр Усик отреагировал на трагедию, которая произошла в Херсоне. Российские интервенты снова обстреляли украинский город.

Усик поддержал инициативу Президента Зеленского на своей странице в Instagram.

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Во вторник, третьего мая, россияне подвергли Херсон очередному массированному обстрелу. Ракеты прилетели в район местного гипермаркета, а также попали на территорию железнодорожного вокзала.

Жертвы российской агрессии

В общей сложности Херсон был 16 раз атакован россиянами за минувшие сутки. Количество жертв достигло 23 погибших. Еще 46 человек получили ранения различной степени тяжести.

Александр Усик не смог проигнорировать события, которые произошли в Херсоне. Украинский спортсмен в последние недели провел на фронте, где занимается волонтерской организацией и обеспечивает бойцов всем необходимым.

Репост Усика. Скриншот instagram.com/usykaa/

Усик на своей странице в социальной сети процитировал слова Владимира Зеленского. "Мир должен это увидеть", — написал Президент Украины. Спортсмен перевел послание главы государства на английский язык.

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