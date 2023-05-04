Хейни выдвинул претензии к Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни продолжает резко высказываться о своем ближайшем сопернике Василии Ломаченко. Абсолютный чемпион в легком весе пожаловался на то, что украинец якобы не принимает достаточного участия в пиаре предстоящего боя.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Претензии Хейни в адрес Ломаченко
Девин Хейни считает, что Василий Ломаченко уделяет мало внимания раскрутке их боя. Американец недоволен тем, как украинец продает поединок.
"Ломаченко вообще не хочет заниматься раскруткой и продажей боя. Хотя я знал, что он будет тихим в этом плане. Ладно, пусть остается тихим", — сказал Хейни.
В то же время спортсмен убежден, что в легком весе все "крутится" вокруг него.
"Он все равно находится на пути из бокса. А в легком весе все сейчас проходит через меня", — заявил боксер.
Бой между Девином Хейни и Василием Ломаченко за четыре пояса в легком весе состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
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