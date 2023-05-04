Усик отримає захмарний гонорар за бій з Ф'юрі в Саудівській Аравії
Український боксер Олександр Усик заробить чималі кошти, якщо поєдинок з Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії таки відбудеться. Наразі відомо про очікувані суми гонорарів усіх супертяжів, що можуть взяти участь у гала-вечорі боксу.
Про це повідомляє Sport.ua.
Ф'юрі отримає майже вдвічі більше за Усика
Стало відомо, скільки зароблять боксери, які візьмуть участь у великому вечорі боксу в Саудівській Аравії. Такий захід може відбутися вже цього року.
Так, на ринг в Ер-Ріяді вийдуть: чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), володар поясів WBA, WBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО), а також ексчемпіони Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) і Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO).
Очікувані гонорари:
Тайсон Ф'юрі — £90 млн (103 млн євро)
Олександр Усик — £50 млн (57 млн євро)
Ентоні Джошуа — £30 млн (34 млн євро)
Деонтей Вайлдер — £30 млн (34 млн євро)
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що в рамках великого вечора боксу у грудні 2023 року мають зустрітися Олександр Усик з Тайсоном Ф'юрі, а також Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер.
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