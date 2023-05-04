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Усик отримає захмарний гонорар за бій з Ф'юрі в Саудівській Аравії

4 травня 2023 21:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Усик отримає захмарний гонорар за бій з Ф'юрі в Саудівській Аравії
Український супертяж Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український боксер Олександр Усик заробить чималі кошти, якщо поєдинок з Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії таки відбудеться. Наразі відомо про очікувані суми гонорарів усіх супертяжів, що можуть взяти участь у гала-вечорі боксу. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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Стало відомо, скільки зароблять боксери, які візьмуть участь у великому вечорі боксу в Саудівській Аравії. Такий захід може відбутися вже цього року. 

Фьюри
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Instagram/tysonfury

Так, на ринг в Ер-Ріяді вийдуть: чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), володар поясів WBA, WBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО), а також ексчемпіони Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) і Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO).

Очікувані гонорари:

Тайсон Ф'юрі — £90 млн (103 млн євро)

Олександр Усик — £50 млн (57 млн євро)

Ентоні Джошуа — £30 млн (34 млн євро)

Деонтей Вайлдер — £30 млн (34 млн євро)

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що в рамках великого вечора боксу у грудні 2023 року мають зустрітися Олександр Усик з Тайсоном Ф'юрі, а також Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер.

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