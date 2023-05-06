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Усик — Дюбуа: бій виставлено на промоутерські торги, але сценарію Ф’юрі не буде

6 травня 2023 17:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик — Дюбуа: бій виставлено на промоутерські торги, але сценарію Ф’юрі не буде
Український боксер поки що не знає дати нового бою. Фото: Twitter/usykaa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дедлайн, який встановила WBA для перемовин, щоб представники Усика та Дюбуа погодили контракт на титульний поєдинок, минув. Тепер титульний поєдинок виставлено на промоутерські торги.

Про це промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів Boxing Social.

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За словами функціонера, сторона українця чекає, коли WBA призначить день промоутерських торгів. Тим часом докладаються зусилля для досягнення угоди.

WBA надала 30 днів для переговорів, щоб представники боксерів погодили контракт на титульний поєдинок Усик — Дюбуа. Проте промоутери не зуміли дійти згоди до 2 травня.

Де пройде бій Усика та Дюбуа

Додамо, що місце бою також ще не визначене. Сторона Усика прагне провести бій у Польщі, де українець матиме потужну підтримку від співвітчизників. 

Представники Дюбуа наполягають на проведенні поєдинку у Великій Британії. Втім, сам українець нібито не проти поїхати на Туманний Альбіон, з яким у нього пов'язані приємні спогади.

Раніше Красюк заспокоїв усіх, що поєдинок організовується WBA (Всесвітньою боксерською асоціацією), тому повторення сценарію з переговорами про бій за звання абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф'юрі не буде.   

"Відмінність між переговорами з Ф’юрі та Дюбуа полягає в тому, що в другому випадку бій організовується керівним органом. Тож якщо ми не знайдемо рішення і до кінця терміну контракт не буде підписано, то будуть промоутерські торги, переможець яких буде організовувати поєдинок", — пояснив Красюк. 

Красюк також повідомив, що краще було б провести поєдинок наприкінці липня чи на початку серпня. Якщо український боксер зможе захистити титули, тоді відкривається дорога на фантастичний турнір чотирьох у Саудівській Аравії, який запланований на грудень Шейхи вже приготували космічні гонорари для топзірок хевівейту.

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