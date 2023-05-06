Відомий коментатор відправився служити в ЗСУ

Роберто Моралес вже має військовий досвід. Фото: Facebook/romoralesmunoz

Український спортивний журналіст чилійського походження Роберто Моралес став частиною української армії. До цього коментатор вже служив в зоні АТО сім років тому.

Про це повідомив сам Роберто у відео зверненні.

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З початку повномасштабної війни чимало членів журналістської та спортивної спільноти встали на захист України. Хтось допомагає у фінансовому та гуманітарному плані, інші ж беруть до рук зброю та йдуть захищати Батьківщину в лавах ЗСУ, Нацгвардії та інших Сил Оборони.

Саме таким шляхом вирішив піти відомий спортивний журналіст Роберто Моралес. Ведучий популярного футбольного ютуб-проекту "ТаТоТаке" записав повідомлення, в якому він розповів про службу в армії України.

"Я опинився на Житомирщині, щоб служити в лавах Збройних сил України та вже є військовослужбовцем. Що ж, друга каденція. Все має бути добре і, в першу чергу, все має бути Україна. Бажаю успіху всім глядачам проєкту. Ще побачимось. Можливо, це буде й нескоро, але в будь-якому разі зустрінемось", — каже Роберто.

Запорожець з чилійським корінням

Журналіст народився у Запоріжжі та має чилійське коріння. Його батько Карлос приїхав з Чилі у 1973 році й залишився в Україні через державний переворот на Батьківщині.

На початку 90-х Роберто пожив кілька років у Чилі, де навчався. Але потім журналіст повернувся в Україну та завершив факультет "Новітня історія України" у Запорізькому національному університеті.

Моралес працював журналістом та коментатором на кількох телеканалах. Найбільше він став відомим під час роботи на телеканалі "Футбол" з 2010 по 2019 роки. Згодом Роберто перейшов працювати коментатором на онлайн-сервіс Megogo.

З минулого року він також став співведучим у ютуб-шоу "ТаТоТаке". Роберто вже служив у ЗСУ та був в зоні АТО у 2015-2016 роках.

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