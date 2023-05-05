"Шахтар" витратить декілька мільйонів на гравця збірної України
Тренерський штаб донецького "Шахтаря" наполіг на підписанні постійного контракту із півзахисником збірної України Богданом Михайличенком.
Футболіст із минулого року виступає на правах за "гірників", нагадує Voetbal Nieuws.
Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко найближчим часом приєднається до донецького "Шахтаря" на постійній основі. Його контракт належить бельгійському "Андерлехту", куди універсальний футболіст перейшов у 2020 році.
Трансфер українця до "Шахтаря"
Михайличенко провів у Бельгії два роки, а потім його орендував "Шахтар". В угоді між "Андерлехтом" та "гірниками" був пункт про обов'язкову умову викупу контракту гравця при виконанні певної умови. Ймовірно, йдеться про кількість матчів у основі української команди.
"Шахтар" заплатить бельгійському клубу 2,5 млн євро за 26-річного футболіста. Наразі не відомо, на який термін Михайличенко стане гравцем донецької команди.
У сезоні 2022/2023 хавбек збірної України провів за "гірників" 28 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив п'ять результативних передач.
Нагадаємо, брати Суркіси програли суд, і це може вплинути на долю київського "Динамо".
Український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.
Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.
Відразу два футболісти збірної України можуть опинитися в італійському "Інтері".
Американський боксер Девін Хейні розповів, чому боїться українця Василя Ломаченка.
Бразилець Неймар образився на "ПСЖ". Клуб уже вирішив долю футболіста.