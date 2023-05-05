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"Шахтар" витратить декілька мільйонів на гравця збірної України

5 травня 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" витратить декілька мільйонів на гравця збірної України
Богдан Михайличенко у складі "синьо-жовтих". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" наполіг на підписанні постійного контракту із півзахисником збірної України Богданом Михайличенком.

Футболіст із минулого року виступає на правах за "гірників", нагадує Voetbal Nieuws.

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Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко найближчим часом приєднається до донецького "Шахтаря" на постійній основі. Його контракт належить бельгійському "Андерлехту", куди універсальний футболіст перейшов у 2020 році.

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко виходить на поле. Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Трансфер українця до "Шахтаря"

Михайличенко провів у Бельгії два роки, а потім його орендував "Шахтар". В угоді між "Андерлехтом" та "гірниками" був пункт про обов'язкову умову викупу контракту гравця при виконанні певної умови. Ймовірно, йдеться про кількість матчів у основі української команди.

"Шахтар" заплатить бельгійському клубу 2,5 млн євро за 26-річного футболіста. Наразі не відомо, на який термін Михайличенко стане гравцем донецької команди.

У сезоні 2022/2023 хавбек збірної України провів за "гірників" 28 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив п'ять результативних передач.

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