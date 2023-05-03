Дабо станет игроком "Шахтера" летом 2023 года

Игор Йовичевич наблюдает за тренировкой "Шахтер". Фото: УНИАН

Донецкий "Шахтер" собирается подписать перспективного полузащитника. Чемпионы Украины до сих пор ищут замену Михаилу Мудрику.

"Горняки" близки к заключению контракта с Ибрагимом Дабо, сообщил в Telegram спортивный аналитик Евгений Кузьменко.

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⚽️ Бако ⚽️ Фарина ⚽️ Глущенко ⚽️ Трифаненко ⚽️ Гармаш #Shakhtar pic.twitter.com/080882WZmu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 2, 2023

Что известно о новичке "Шахтера"?

Несколько последних недель молодой футболист тренируется в составе команды "Шахтера" возрастом до 19 лет. Как только Дабо исполнится 18 лет, "горняки" смогут предложить ему контракт. Это произойдет уже через несколько месяцев.

Потенциальный новичок "Шахтера" нравится тренерскому штабу команды. Дабо обладает хорошими скоростными качествами, причем речь идет как о рывке с места, так и о скорости на дистанции. Известно, что Ибрагим будет не единственным летним трансфером "горняков".

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