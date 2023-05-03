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Дабо станет игроком "Шахтера" летом 2023 года

3 мая 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дабо станет игроком "Шахтера" летом 2023 года
Игор Йовичевич наблюдает за тренировкой "Шахтер". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" собирается подписать перспективного полузащитника. Чемпионы Украины до сих пор ищут замену Михаилу Мудрику. 

"Горняки" близки к заключению контракта с Ибрагимом Дабо, сообщил в Telegram спортивный аналитик Евгений Кузьменко. 

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Тренерский штаб "Шахтера" заинтересован в трансфере вингера, который мог бы компенсировать отсутствие Михаила Мудрика. Уже летом донецкую команду пополнит 17-летний воспитанник итальянской "Пармы" Ибрагим Дабо.

Что известно о новичке "Шахтера"? 

Несколько последних недель молодой футболист тренируется в составе команды "Шахтера" возрастом до 19 лет. Как только Дабо исполнится 18 лет, "горняки" смогут предложить ему контракт. Это произойдет уже через несколько месяцев. 

Потенциальный новичок "Шахтера" нравится тренерскому штабу команды. Дабо обладает хорошими скоростными качествами, причем речь идет как о рывке с места, так и о скорости на дистанции. Известно, что Ибрагим будет не единственным летним трансфером "горняков". 

Напомним, португалец Криштиану Роналду опередил Лео Месси и установил уникальное достижение. 

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Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

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