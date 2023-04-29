Голкипер "Шахтера" вступил в ряды ВСУ

Голкипер "Шахтера" U19 Владимир Сегеда. Фото: ФК "Шахтер"

Голкипер молодежной команды донецкого "Шахтера" U19 Владимир Сегеда принял решение приостановить карьеру футболиста ради службы в украинском войске. 18-летний вратарь уже находится в одном из учебных центров ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Шахтера" .

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Владимир Сегеда — уроженец Луганска. С детства любил спорт: занимался прыжками в воду, волейболом, футболом. В 2014 году, когда началась война, с семьей переехал в Сумы, где тренировался в местной "Барсе". Далее был УФК "Днепр", в котором парень привлек внимание скаутов "Шахтера".

Владимир Сегеда в военной форме. Фото: Telegram/ФК "Шахтер"

В академии "горняков" Сегеда проявил себя с наилучшей стороны.

После начала полномасштабной агрессии России парня эвакуировали в Хорватию вместе с партнерами по академии. Впрочем, Владимир не смог спокойно наблюдать за событиями на родной земле и решил вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

"Я долго думал и решил вернуться в Украину. Не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол — мечта всей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться к футболу", — говорит Владимир.

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