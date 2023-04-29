Голкіпер "Шахтаря" вступив до лав ЗСУ

Голкіпер "Шахтаря" U19 Володимир Сегеда. Фото: Reuters/ФК "Шахтар"

Голкіпер молодіжної команди донецького "Шахтаря" U19 Володимир Сегеда прийняв рішення призупинити кар'єру футболіста заради служби в українському війську. 18-річний воротар вже перебуває в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Шахтаря".

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Володимир Сегеда — уродженець Луганська. З дитинства любив спорт: займався стрибками у воду, волейболом, футболом. У 2014 році, коли почалася війна, з родиною переїхав до Сум, де тренувався в місцевій "Барсі". Далі був УФК "Дніпро", в якому хлопець привернув увагу скаутів "Шахтаря".

Володимир Сегеда у військовій формі. Фото: Telegram/ФК "Шахтар"

В академії "гірників" Сегеда проявив себе з найкращого боку.

Після початку повномасштабної агресії Росії хлопця евакуювали до Хорватії разом з партнерами по академії. Втім, Володимир не зміг спокійно спостерігати за подіями на рідній землі та вирішив повернутися до України, щоб поповнити лави ЗСУ.

"Я довго думав і вирішив повернутися до України. Не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол — мрія всього життя, і я від неї не відмовляюся. Після Перемоги хотів би повернутися до футболу", — каже Володимир.

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