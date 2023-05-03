Дабо стане гравцем "Шахтаря" влітку 2023 року

Ігор Йовичевич спостерігає за тренуванням "Шахтар". Фото: УНІАН

Донецький "Шахтар" має намір підписати перспективного півзахисника. Чемпіони України досі шукають заміну Михайлу Мудрику.

"Гірники" близькі до узгодження контракту з Ібрагімом Дабо, повідомив у Telegram спортивний аналітик Євген Кузьменко.

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Тренерський штаб "Шахтаря" зацікавлений у трансфері вінгера, який міг би компенсувати відсутність Михайла Мудрика. Вже влітку донецьку команду поповнить 17-річний вихованець італійської "Парми" Ібрагім Дабо.

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⚽️ Бако ⚽️ Фаріна ⚽️ Глущенко ⚽️ Трифаненко ⚽️ Гармаш #Shakhtar pic.twitter.com/080882WZmu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 2, 2023

Що відомо про новачка "Шахтаря"?

Декілька останніх тижнів молодий футболіст тренується у складі команди "Шахтаря" віком до 19 років. Як тільки Дабо виповниться 18 років, гірники зможуть запропонувати йому контракт. Це станеться вже за кілька місяців.

Потенційний новачок "Шахтаря" подобається тренерському штабу команди. Дабо має гарні швидкісні якості, причому йдеться як про ривок з місця, так і про швидкість на дистанції. Відомо, що Ібрагім буде не єдиним літнім трансфером "гірників".

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Півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.