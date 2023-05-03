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Дабо стане гравцем "Шахтаря" влітку 2023 року

3 травня 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дабо стане гравцем "Шахтаря" влітку 2023 року
Ігор Йовичевич спостерігає за тренуванням "Шахтар". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" має намір підписати перспективного півзахисника. Чемпіони України досі шукають заміну Михайлу Мудрику.

"Гірники" близькі до узгодження контракту з Ібрагімом Дабо, повідомив у Telegram спортивний аналітик Євген Кузьменко.

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Тренерський штаб "Шахтаря" зацікавлений у трансфері вінгера, який міг би компенсувати відсутність Михайла Мудрика. Вже влітку донецьку команду поповнить 17-річний вихованець італійської "Парми" Ібрагім Дабо.

Що відомо про новачка "Шахтаря"?

Декілька останніх тижнів молодий футболіст тренується у складі команди "Шахтаря" віком до 19 років. Як тільки Дабо виповниться 18 років, гірники зможуть запропонувати йому контракт. Це станеться вже за кілька місяців.

Потенційний новачок "Шахтаря" подобається тренерському штабу команди. Дабо має гарні швидкісні якості, причому йдеться як про ривок з місця, так і про швидкість на дистанції. Відомо, що Ібрагім буде не єдиним літнім трансфером "гірників".

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