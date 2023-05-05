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Хейни боится Ломаченко: боксер назвал причину

5 мая 2023 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни боится Ломаченко: боксер назвал причину
Девин Хейни перед боем. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американский боксер Девин Хейни поделился мнением о Василии Ломаченко накануне поединка с украинцем. Абсолютный чемпион в легком весе опасается нечестного боя со стороны соперника.

Хейни выступил с обвинениями в адрес Ломаченко в интервью Boxing Scene

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До противостояния Девин Хейни (29-0, 15 КО) с Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) на ринге осталось несколько недель. Бой состоится 20 мая в американском Лас-Вегасе. Для украинца это будет юбилейный, двадцатый поединок. Бой против Хейни эксперты называют последней попыткой Ломаченко завоевать все пояса легкого дивизиона. 

Девин Хейни
Девин Хейни в раздевалке. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Обращение Хейни к Ломаченко

Украинец редко говорит о предстоящем поединке, зато Хейни дает интервью о бое чуть ли не каждый день. На этот раз американец обрушился с критикой на будущего соперника и обвинил Василия в том, что тот сражается не по правилам.

"Уверен, что это будет очень грязный бой, ведь Ломаченко именно так и боксирует. У него есть опыт, талант, различные навыки. Но при этом Василий часто использует грязную тактику. Может ударить исподтишка. 

Призываю его отказаться от подобных намерений. Жду от Ломаченко честный бой. Знаю, что он привык к другому, но болельщики заслуживают зрелище без грязных приемов", — заявил Девин Хейни. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко улыбается. Фото: УНИАН

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