Зидан заменит Тудора в Марселе: что ждет Малиновского

Зинедин Зидан размышляет, где продолжить тренерскую карьеру. Фото: Reuters/Handout

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский может получить нового тренера в виде титулованного наставника и бывшей звезды сборной Франции. Французский "Марсель" может возглавить Зинедин Зидан.

О возможности трудоустройства Зизу сообщает французская пресса, передает портал Новини.LIVE.

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Французский наставник с 2021 года сидит без работы и вот появился вариант тренировать клуб из родного для него города. Но при этом за сам "Марсель" он не играл, а начинал карьеру футболиста в "Канне" и "Бордо".

Провансальцы могут предложить ему работу при определенном условии. Это произойдет, если нынешний наставник команды Игорь Тудор примет предложение "Ювентуса", якобы желающего его видеть у себя. Но при этом есть вариант, что "старая синьора" также может пригласить Зидана.

Let's wish a happy birthday to our favourite Russian 🇺🇦 player, @malinovskyi18 who torns 3⃣0⃣ today 🥳 pic.twitter.com/dMBCFIbTd2 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 4, 2023

Слухи о возможности прихода Зизу в команду родного города ходили еще зимой в контексте вероятной продажи клуба шейхам из Саудовской Аравии, но французский журналист Тибо Везериан еще тогда сообщал, что придет специалист только в случае сильного состава, которого пока нет. Так что говорить о перспективах Малиновского рано, для украинца важно снова завоевать место в стартовом составе.

"Марсель" в таблице французской Лиги 1 занимает 2-е место с 70 очками после 33 матчей. Он на пять пунктов отстает от лидирующего "ПСЖ".

Тренерские достижения Зиза

Французский специалист возглавлял только один коллектив. После ухода из "Реала" главного тренера команды Жозе Моуринью летом 2013 года, Зидану был предложен пост спортивного директора, от которого он отказался, чтобы поработать помощником будущего главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти.

Зидане, если есть сапуто che Barella si paragona a lui. 🙏🏻 pic.twitter.com/dQajriPJYW — Rebus ○● (@son_gobbo) May 3, 2023

Впоследствии Зинедин сам стал главным тренером второй команды "Реала", а уже в 2016 году был назначен главным тренером мадридцев, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством "королевский клуб" стал первой командой в истории, которая выигрывала три Лиги чемпионов подряд. Последний трофей он завоевал в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский", одолев "Ливерпуль".

Также Зизу вместе с "Реалом" выигрывал дважды чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок и дважды клубный чемпионат мира.

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