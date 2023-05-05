Зідан замінить Тудора в Марселі: що чекає на Маліновського

Зінедін Зідан розмірковує, де продовжити тренерську кар'єру. Фото: Reuters/Handout

Гравець збірної України Руслан Маліновський може отримати нового тренера у вигляді титулованого наставника та колишньої зірки збірної Франції. Французький "Марсель" може очолити Зінедін Зідан.

Про ймовірність працевлаштування Зізу повідомляє французька преса, передає портал Новини.LIVE.

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Французький наставник з 2021 року сидить без роботи, та от з’явився варіант працювати у клубі з рідного для нього міста. Але при цьому за сам клуб "Марсель" він не грав, а починав кар’єру футболіста у "Канні" та "Бордо".

Наразі провансальці можуть запропонувати йому роботу за певної умови. Це станеться, якщо нинішній наставник команди Ігор Тудор прийме пропозицію "Ювентуса", який нібито хоче його бачити у себе. Але при цьому є варіант, що "стара синьйора" також може запросити Зідана.

Let's wish a happy birthday to our favourite Ukrainian 🇺🇦 player, @malinovskyi18 who turns 3⃣0⃣ today 🥳pic.twitter.com/dMBCFIbTd2 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) May 4, 2023

Чутки про можливість приходу Зізу в команду рідного міста ходили ще взимку у контексті ймовірного продажу клубу шейхам з Саудівської Аравії, але французький журналіст Тібо Везеріан ще тоді повідомляв, що прийде фахівець тільки в разі сильного складу, якого наразі немає. Тож казати про перспективи Маліновського зарано, для українця важливо знову завоювати місце в стартовому складі.

"Марсель" у таблиці французької Ліги 1 посідає 2-ге місце з 70 очками після 33 матчів. Він на п'ять пунктів відстає від лідируючого "ПСЖ".

Тренерські досягнення Зізу

Французький фахівець очолював лише один колектив. Після звільнення з "Реала" головного тренера команди Жозе Моурінью влітку 2013 року Зідану був запропонований пост спортивного директора, від якого він відмовився, щоб попрацювати помічником майбутнього головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті.

Zidane, quando ha saputo che Barella si paragona a lui. 🙏🏻 pic.twitter.com/dQajriPJYW — Rebus ○● (@son_gobbo) May 3, 2023

Згодом Зінедін сам став головним тренером другої команди "Реала", а вже 2016 року був призначений головним тренером мадридців, змінивши на посту Рафаеля Бенітеса. Під його керівництвом "королівський клуб" став першою командою в історії, яка вигравала три Ліги чемпіонів поспіль. Останній трофей він завоював у 2018 році у Києві на НСК "Олімпійський", здолавши "Ліверпуль".

Також Зізу разом з "Реалом" вигравав двічі чемпіонат Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок та двічі клубний чемпіонат світу.

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