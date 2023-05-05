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Хейні боїться Ломаченка: боксер назвав причину

5 травня 2023 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хейні боїться Ломаченка: боксер назвав причину
Девін Хейні перед боєм. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Американський боксер Девін Хейні поділився думкою про Василя Ломаченка напередодні поєдинку з українцем. Абсолютний чемпіон у легкій вазі побоюється нечесного бою з боку суперника.

Хейні виступив зі звинуваченнями на адресу Ломаченка в інтерв'ю Boxing Scene.

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До протистояння Девін Хейні (29-0, 15 КО) з Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) на рингу залишилося кілька тижнів. Бій відбудеться 20 травня в американському Лас-Вегасі. Для українця це буде ювілейний, двадцятий поєдинок. Бій проти Хейні експерти називають останньою спробою Ломаченка завоювати усі пояси легкого дивізіону.

Девін Хейні
Девін Хейні в роздягальні. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Звернення Хейні до Ломаченка

Українець рідко говорить про майбутній поєдинок, зате Хейні дає інтерв'ю про бій майже щодня. Цього разу американець обрушився з критикою на майбутнього суперника та звинуватив Василя у тому, що той бореться не за правилами.

"Упевнений, що це буде дуже брудний бій, адже Ломаченко саме так і боксує. У нього є досвід, талант, різні навички. Але при цьому Василь часто використовує брудну тактику. Може вдарити нишком.

Закликаю його відмовитись від подібних намірів. Чекаю від Ломаченка на чесний бій. Знаю, що він звик до іншого, але вболівальники заслуговують на видовище без брудних прийомів", — заявив Девін Хейні.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко посміхається. Фото: УНІАН

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