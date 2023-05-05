Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Неймар обиделся на "ПСЖ": в клубе решили судьбу бразильца arrow

Неймар обиделся на "ПСЖ": в клубе решили судьбу бразильца

5 мая 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар обиделся на "ПСЖ": в клубе решили судьбу бразильца
Неймар на отдыхе. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар может больше не сыграть ни одного матча за французскую команду. Он продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы. 

Летом парижане продадут футболиста, сообщает Le Parisien

Читайте также:

В летнее трансферное окно "ПСЖ" избавится от 31-летнего Неймара. Футболист, которого в 2017-м году купили за рекордные 330 млн евро для победы в Лиге чемпионов, покинет Францию на фоне скандала. 

Руководство французского клуба считает, что Неймар перестал быть эффективен и не оправдывает свою огромную зарплату. В этом сезоне бразилец забил за "ПСЖ" 16 голов и сделал 11 результативных передач, но в клубе устали от его травм и постоянных перелетов на родину. 

Куда уйдет Неймар?

Французы хотят получить за трансфер Неймара хотя бы 50 млн евро. Такое могут себе позволить далеко не все клубы, которые хотели бы пригласить бразильца к себе. У него есть несколько вариантов для продолжения карьеры. 

Неймар
Мбаппе, Неймар и Месси в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Carl Recine

В Саудовской Аравии готовы удовлетворить и финансовые требования "ПСЖ", и запросы по зарплате самого бразильца. Однако Неймар считает, что ему еще рано уезжать из Европы на другой континент. Также в его услугах заинтересованы английские "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", которые сейчас находятся на третьем и четвертом местах в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, "Жирона" снова победила в чемпионате Испании, а Виктор Цыганков помог каталонцам завоевать три очка.

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы им интересуются.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере". 

Бывший футболист киевского "Динамо" передумал уходить на пенсию и нашел новый клуб. 

Американский боксер Девин Хейни рассказал, почему боится украинца Василия Ломаченко. 

Новым тренером французского "Марселя" может стать Зинедин Зидан.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас