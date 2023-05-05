Неймар обиделся на "ПСЖ": в клубе решили судьбу бразильца

Неймар на отдыхе. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар может больше не сыграть ни одного матча за французскую команду. Он продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы.

Летом парижане продадут футболиста, сообщает Le Parisien.

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В летнее трансферное окно "ПСЖ" избавится от 31-летнего Неймара. Футболист, которого в 2017-м году купили за рекордные 330 млн евро для победы в Лиге чемпионов, покинет Францию на фоне скандала.

Руководство французского клуба считает, что Неймар перестал быть эффективен и не оправдывает свою огромную зарплату. В этом сезоне бразилец забил за "ПСЖ" 16 голов и сделал 11 результативных передач, но в клубе устали от его травм и постоянных перелетов на родину.

Куда уйдет Неймар?

Французы хотят получить за трансфер Неймара хотя бы 50 млн евро. Такое могут себе позволить далеко не все клубы, которые хотели бы пригласить бразильца к себе. У него есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Мбаппе, Неймар и Месси в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Carl Recine

В Саудовской Аравии готовы удовлетворить и финансовые требования "ПСЖ", и запросы по зарплате самого бразильца. Однако Неймар считает, что ему еще рано уезжать из Европы на другой континент. Также в его услугах заинтересованы английские "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", которые сейчас находятся на третьем и четвертом местах в турнирной таблице АПЛ.

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